【指數季檢】恒指科指季檢換馬盤今尾市湧現 受惠受累股檢閱（第二版）（附各股份資金流向分析）

恒指系列指數季檢換馬買賣盤預計今日尾市湧現前，惟新一季度染藍的農夫山泉 （09633） 及聯想集團 （00992） 今早隨大市顯著下跌，理想汽車 （02015） 、小鵬汽車 （09868） 及商湯 （00020） 3隻恒生科指新貴股，與入圍國指的信義光能 （00968） 今早齊跟大市大幅低開。

盡管個農夫及理想等恒指及科指新貴股入圍後市值比重較高，被動資金買盤相等股份日均成交額逾5日，惟在市場避險情緒急升温情況下，偷步炒入指數的炒盤散水平倉下，估計單憑季檢換馬資金尾市顯著推升股價的機會已不大。

今次季檢的受惠股首推農夫，按染藍後指數比重近0.7%計，被動買盤約12億元，按消息公布前其20天平均成交額量，相對於5.4個交易日的成交才能完成買盤；另一準藍籌聯想集團的被動買盤也有約8億元，相等於近4日的均成交。

至於新納入恒生科指股份，則以理想被動買盤近8億元，相等於逾5個交易日成交的效應預期最強；小鵬約5億元被動買盤，只相等於1個交易日成交，股價反應或有限。

最戲劇性的科指新貴股是商湯，恒指公司最初擺烏龍誤計流通市值，誇大入圍後市值比重至近4%，原預期流入資金逾18億元，接近17個交易日成交，引發偷步買盤推高股價3日升兩成。惟在恒指公司澄清，商湯市值比重調低至0.24%後，被動資金只有約1.2億元，僅約1.1日成交，股價翌日急瀉約12%，今日尾市預期亦不會有重大波動。

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