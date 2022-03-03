【指數季檢】恒指科指季檢換馬盤明尾市湧現 受惠受累股檢閱（附各股份資金流向分析）

恒指系列指數季檢換馬買賣盤明日尾市湧現前，國際指數公司富時羅素亦公布季檢結果，富時中國50指數納入農夫山泉 （09868） 、小鵬汽車 （09868） 及中國海外 （00688） 3大中資股，其中農夫及小鵬亦分別獲納入恒指及恒生科指，未來兩星期被動資金買盤陸逐有來。

農夫及小鵬同為新一輪指數季檢贏家，惟今早股價反映一冷一熱，農夫早段曾升逾3%，小鵬跌逾2%，入圍富時中國50指數後股價各異。農丈股價一度勁升，主要由於偷步炒入恒指資金昨提前散水，股價急瀉近一成後今有新消息補充，才見股價低位反彈，尾市升幅已收窄至1%；至於小鵬則受2月新車交付數字意外大跌拖累，股價連日偏軟，單靠晉身富時中國50指數的消息亦未能穩。

農夫山泉近日並無重大消息傳出，而小鵬則於周二收市後公布2月新車交付量急降至6,200多輛，較1月份近1.3萬輛按大減逾半。2月受春節長假因素影響，加上日數亦較1月少3日，生產交付量大減原亦可以理解。無比較便無傷害，造車新勢力主要競爭對手理想汽車 （02015） 2月仍維持8,400多輛新車交付量，只較1月減1.2萬輛減少四成多，與小鵬生產效率似乎高下立判。

說回富時中國50指數季檢，生效日期在3月18日收市後，相信絶大部份被動資金換馬買賣盤將於當日尾市湧現。眼下可將注意力集中在下周一生效的恒指系列季檢上，換馬買賣盤主要在明日收市前反映。

今次季檢的受惠股首推農夫，按染藍後指數比重近0.7%計，被動買盤約12億元，按消息公布前其20天平均成交額量，相對於......

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