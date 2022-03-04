【俄烏戰局】洪灝分析 石油危機後 人民幣有機會成贏家？

俄羅斯軍隊繼續向烏克蘭推進之際，國際油價在歐美多國向俄羅斯實際制裁後繼續上升，布蘭特期油曾突破115美元，能源價格繼續急升。

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交銀國際董事總經理、研究部主管及首席中國策略師洪灝發表評論指，當今，油價飆升的勢頭近50年一遇，而歷史上，每一次石油危機或油價飆升，美國經濟衰退都無一例外地接踵而至。

洪灝指，這場戰爭中可以比較確定的結果，是短期內原油市場的動盪仍將持續，由於制裁範圍是否包括能源仍不確定，而這種情況短期內必將進一步收縮石油供應，一些石油交易員已經看到200美元。

貨幣體系料重塑

洪灝稱，每一次石油危機或油價飆升，都伴隨著貨幣體系的重塑：1973年的石油美元、1980年的沃爾克和2008年的量化寬鬆，均是如此。

他指出，美國在宣布對俄羅斯美元支付系統的制裁後，美國故意把能源交易排除在制裁範圍之外，儘管同時不斷表態「俄羅斯原油最終也不能例外」。而更大的武器，是凍結了俄羅斯央行海外的美元儲備資產，並禁止俄央行為救助制裁的俄羅斯銀行、提供流動性。

此舉導致俄羅斯主要銀行之一SBER銀行股價在倫敦暴跌到僅一分錢。這種美元霸權主義的制裁，短期內的確嚴重地衝擊了俄羅斯金融體系，但也不可能沒有反噬。

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洪灝指出，把俄羅斯排除在美元支付系統之外，並凍結俄羅斯央行美元資產，其實是以實際行動說明美元資產並非所謂的「安全資產」，只有美國認可你的美元資產，你的資產才安全。

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短期內，這種制裁的確有如趕羊入圈一般迫使依賴美元的國家，尤其是新興市場國家風雨中抱緊美元。

新支付體系將誕生

然而，在認識到美元體系的這種霸權規則之後，試問哪一個國家還不是從此以後枕戈待旦，開始開發一個獨立於美元之外的支付體系？人民幣不斷走強，恰恰如一面照妖鏡，暴露出了美元系統的軟肋。

洪灝稱，「曾經，石油都是以黃金定價的，在布雷頓森林體系破產之後，基辛格給世界帶來了奠定了美元霸權的石油美元體系。那時的石油如果以黃金計價的話，高達400多美元一桶。全球貨幣體系失去了黃金之錨，就像是一隻斷綫風箏，可以刹那間飛的很高，但也會一瞬間倒頭栽落。」

在石油史詩級飆升之際，德國國債三十多年以來第三次單天下跌20個點以上。同時，國債單天隱含波動性的變化達到了5倍方差——也就是概率為350萬分之一，理論上2萬年一遇。

洪灝相信，這些史詩級的價格波動的出現絕非偶然，暗示了一個新的貨幣系統正在蠢蠢欲動，即將破殼而出。

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