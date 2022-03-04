息口趨升不變 銀行股望再上 名家專區 2022/03/04 分享： 俄烏戰事未見緩和迹象，美國與盟友嚴厲制裁俄羅斯，連日震盪環球金融市場。美聯儲局主席鮑威爾表明無意急加息以安撫市場，3月加息半厘預期落空，惟滙豐（00005）為首一眾銀行周三在鮑威爾發言前急挫，昨已全綫 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 證券業陷低潮 港交所屢破底 2022/03/03 證券業陷低潮 港交所屢破底 透視中港美 - 金融核彈襲俄 人幣乘勢而上 2022/03/02 金融核彈襲俄 人幣乘勢而上 透視中港美 - 阿里季績淡 旺丁不旺財 2022/03/01 阿里季績淡 旺丁不旺財 透視中港美 - 俄烏戰火烈 急加息降温 2022/02/28 俄烏戰火烈 急加息降温 透視中港美 - 港交所季績 7季度最差 2022/02/25 港交所季績 7季度最差 美國 通脹 商品 縮表 滙豐控股（00005） 恒生銀行（00011） 中銀香港（02388） 渣打集團（02888） 布蘭特期油 銀行