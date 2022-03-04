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息口趨升不變 銀行股望再上

名家專區 2022/03/04

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俄烏戰事未見緩和迹象，美國與盟友嚴厲制裁俄羅斯，連日震盪環球金融市場。美聯儲局主席鮑威爾表明無意急加息以安撫市場，3月加息半厘預期落空，惟滙豐（00005）為首一眾銀行周三在鮑威爾發言前急挫，昨已全綫

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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