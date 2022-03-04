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中外運超值 政策撑外貿

名家專區 2022/03/04

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國企指數昨日下跌，但技術指標有超賣現象，日內有望反彈，阻力依然是8200點。至於航運股昨日起哄，中國外運（00598）預測市盈率（PE）只有4.3倍，息率更超過7厘，隨着中央推動物流政策，中外運估值有

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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山東黃金 14.9元買入

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