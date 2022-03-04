中外運超值 政策撑外貿 名家專區 2022/03/04 分享： 國企指數昨日下跌，但技術指標有超賣現象，日內有望反彈，阻力依然是8200點。至於航運股昨日起哄，中國外運（00598）預測市盈率（PE）只有4.3倍，息率更超過7厘，隨着中央推動物流政策，中外運估值有 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【等反彈】港股超賣 等壞消息消化（第四版） 2022/03/03 【等反彈】港股超賣 等壞消息消化（第四版） 中字股實力談 - 深高速吸引 股息超十厘 2022/03/03 深高速吸引 股息超十厘 中字股實力談 - 【225交戰】封城圍城禁足 港股要消化（第四版） 2022/03/02 【225交戰】封城圍城禁足 港股要消化（第四版） 中字股實力談 - 布局元宇宙 網龍增價值 2022/03/02 布局元宇宙 網龍增價值 中字股實力談 - 【疫情肆虐】強檢 禁足 港股陷圍城戰（第四版） 2022/03/01 【疫情肆虐】強檢 禁足 港股陷圍城戰（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 恒生中國企業指數 中國外運（00598） 人民幣 板塊 美元