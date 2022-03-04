戰亂，點投資？一句，投資於美國，仲要入埋籍。不過要留心，美國政府隨時會話你是間諜，充公身家外，尚關你幾年至一世。

所以，筆者近日寫俄烏戰文。

你去問1990年前的伊拉克富人、敘利亞富人、伊朗富人，及

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