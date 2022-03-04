法國外貿銀行：俄烏影響中國有限

中國經濟得益於其較大的規模，在貿易和金融市場方面，受到俄羅斯烏克蘭衝突的直接影響是相對較小的。但是，間接風險可能較為複雜。

作為能源淨進口國，中國的能源需求有賴於外部市場，包括來自俄羅斯的進口。俄羅斯在

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