法國外貿銀行：俄烏影響中國有限 名家專區 2022/03/04 分享： 中國經濟得益於其較大的規模，在貿易和金融市場方面，受到俄羅斯烏克蘭衝突的直接影響是相對較小的。但是，間接風險可能較為複雜。 作為能源淨進口國，中國的能源需求有賴於外部市場，包括來自俄羅斯的進口。俄羅斯在 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 艾西亞（Alicia Garcia Herrero） 法國外貿銀行亞太區首席經濟學家 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 專訪 - 瑞信邵志銘︰港股短綫下行風險大 2022/03/03 瑞信邵志銘︰港股短綫下行風險大 首域盈信：日本優質企業人棄我取 2022/03/02 首域盈信：日本優質企業人棄我取 施羅德：環球經濟趨向滯脹 2022/03/01 施羅德：環球經濟趨向滯脹 中信劉健民：通脹新高利商品市場 2022/02/25 中信劉健民：通脹新高利商品市場 專訪 - 花旗劉顯達︰中國寬鬆幣策利股市 2022/02/24 花旗劉顯達︰中國寬鬆幣策利股市 中國 俄羅斯 制裁 CPI 新興市場 烏克蘭 天然氣 宏觀分析 大行報告 地緣政治