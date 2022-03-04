兩會今揭幕 對特首戰有何啟示？

中央領導人和全國政經一號人物雲集的北京人大政協兩會，今天起召開；按慣例，領導人將出席港澳全國人大、政協的小組會議，並發表重要講話，今次料聚焦談抗疫，但各方亦關注，這對特首選戰會否有啟示？

集中精力抗疫

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