兩會今揭幕 對特首戰有何啟示？ 名家專區 2022/03/04 分享： 中央領導人和全國政經一號人物雲集的北京人大政協兩會，今天起召開；按慣例，領導人將出席港澳全國人大、政協的小組會議，並發表重要講話，今次料聚焦談抗疫，但各方亦關注，這對特首選戰會否有啟示？ 集中精力抗疫 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 強檢必揪十萬計患者 政府怎麼辦？ 2022/03/03 強檢必揪十萬計患者 政府怎麼辦？ 有政戲 - 政府信息亂 「5點鐘發言人」重現助解畫？ 2022/03/02 政府信息亂 「5點鐘發言人」重現助解畫？ 有政戲 - 小禁足研3至7天 還看檢測能力 2022/03/01 小禁足研3至7天 還看檢測能力 有政戲 - 消息：全民強檢 不傾向全面禁足 2022/02/28 消息：全民強檢 不傾向全面禁足 有政戲 - 預算案建制評價高 陳茂波有分加 2022/02/25 預算案建制評價高 陳茂波有分加 疫情 經濟 立法會 深圳 習近平 立法會選舉 人物 人大政協兩會 譚耀宗 特首選舉