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兩會今揭幕 對特首戰有何啟示？

名家專區 2022/03/04

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中央領導人和全國政經一號人物雲集的北京人大政協兩會，今天起召開；按慣例，領導人將出席港澳全國人大、政協的小組會議，並發表重要講話，今次料聚焦談抗疫，但各方亦關注，這對特首選戰會否有啟示？

集中精力抗疫

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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