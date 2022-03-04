2022新盤銷售 要大力追落後

翻查土地註冊處資料，過去5年（2017-2021年）一手銷售88,353宗，平均每年17,670宗，而去年一手成交剛好是17,650宗，站在5年平均值；不過，今年明顯開局不利，沒有農曆年後的小陽春，相

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