2022新盤銷售 要大力追落後 名家專區 2022/03/04 分享： 翻查土地註冊處資料，過去5年（2017-2021年）一手銷售88,353宗，平均每年17,670宗，而去年一手成交剛好是17,650宗，站在5年平均值；不過，今年明顯開局不利，沒有農曆年後的小陽春，相 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 最新專欄文章 專家樓論 - 低於800萬樓遇勁敵 2022/03/03 低於800萬樓遇勁敵 專家樓論 - 5區最多確診 可能原因係...... 2022/03/02 5區最多確診 可能原因係...... 專家樓論 - 成交將會有幾弱？ 2022/03/01 成交將會有幾弱？ 專家樓論 - 豪宅業主 繼續自製首置入市 2022/02/28 豪宅業主 繼續自製首置入市 專家樓論 - 第5波爆發期 放盤量持續累升 2022/02/25 第5波爆發期 放盤量持續累升 一手市場 成交 疫情 銷售 發展商 美聯物業 利嘉閣 土地註冊處 新界