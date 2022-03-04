強弱藍籌表現分明 名家專區 2022/03/04 分享： 港股近日持續偏弱，雖然周四能夠略為反彈，但顯得十分乏力。歐洲3大主要股市德國、法國、英國持續下跌，但美股及內地股市已相對回穩，所以雖不能說俄烏局勢對港股沒有影響，但總不能歸咎這個原因令到恒指尋底。 本地 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 梁耀康 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 油價飈慢慢分段獲利 2022/03/03 油價飈慢慢分段獲利 交易講場 - 疫情受惠股尋寶 2022/03/02 疫情受惠股尋寶 交易講場 - 變數多宜觀望 進取小注吼網易 2022/03/01 變數多宜觀望 進取小注吼網易 交易講場 - 巴菲特撰「投資聖經」 有何啟示？ 2022/02/28 巴菲特撰「投資聖經」 有何啟示？ 交易講場 - 拆解歐美制裁俄國 背後有何顧忌 2022/02/26 拆解歐美制裁俄國 背後有何顧忌 港股 創科實業（00669） 香港科技探索（01137） 滙豐控股（00005） 友邦保險（01299） 申洲國際（02313） 疫情 美股 通脹 買入