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強弱藍籌表現分明

名家專區 2022/03/04

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港股近日持續偏弱，雖然周四能夠略為反彈，但顯得十分乏力。歐洲3大主要股市德國、法國、英國持續下跌，但美股及內地股市已相對回穩，所以雖不能說俄烏局勢對港股沒有影響，但總不能歸咎這個原因令到恒指尋底。

本地

...

撰文 : 梁耀康

欄名 : 交易講場

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