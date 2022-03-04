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【名家談科網股】憂監管重臨？滙豐范卓雲授科網股策略

財金猛人追蹤 00:23 2022/03/04

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俄烏戰火持續，新的監管擔憂再度出現，恒生科技指數反覆下跌。對於科網股策略，滙豐私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲在接受《投資理財周刊》專訪時表示：「科網股宜審慎和選擇性。」

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專訪神準策略師邵志銘 港股下望21100點？【下一頁

中國科技行業去年遭到接二連三的監管政策打擊，市場在關注監管政策的延續和執行之際，現在憂慮面臨新一輪監管，科網股面臨回調壓力。

范卓雲表示：

「對於科網股，我們比較審慎，建議投資者聚焦挑選個別優質股份。」

范卓雲表示：

「去年一連串新政策推出後，科網股盈利和回報將個別發展，我們預期上半年市場比較關心科網行業的監管貫徹措施。」

她說：

「經過去年的監管衝擊之後，最優質和盈利透明度相對高的科網股，股價表現相對穩定，可是，盈利表現相對弱的科網股，股價波動性仍然高，尤其是現在市場情緒比較脆弱，我們預期科網股回報差異化會再擴大，即是愈來愈個別發展，盈利能力高的科網股股價表現會較好。我們偏好現金流強、盈利相對強的龍頭中資科網平台公司，至於盈利能力相對弱的科網股，股價料波動。」

她說：

「我們近期見到內地就外賣平台有新的政策出台，影響相關股份的股價表現，投資者要跟緊行業監管動向。」

------------
市場原以為內地的監管風暴已過了最壞時刻，但國家發改委2月18日提出引導外賣平台進一步下調餐飲業商戶服務費標準，日前，美團 （03690） 向今年3月到12月對疫情中高風險地區經營困難的中小商戶，推出6項援助措施回應當局指引。
此外，2月18日中銀保監亦發文提示投資者要防範，以「元宇宙」名義進行的非法集資。元宇宙概念股股價下挫。

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撰文：周劍琴

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延伸閱讀：

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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