「神奇愛股」又有好消息! 名家專區 02:30 2022/03/04 分享： 環球金融市場繼續受到烏克蘭戰情影響，早一晚俄軍攻城似未取得甜頭，美歐股市趁機從低位反彈，周四亞太區股市亦普遍受惠，日韓澳紐股市均向上。疫情惡劣的港股，恒指也回升了一百二十三點，但科技股表現仍差。內地財 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 十厘高息公路股宜收集! 2022/03/02 十厘高息公路股宜收集! 投資坐標 - 多線開火均留有後著! 2022/03/01 多線開火均留有後著! 投資坐標 - 戰火中仍低吸高息股！ 2022/02/25 戰火中仍低吸高息股！ 投資坐標 - 開戰了？買天然氣相關股！ 2022/02/23 開戰了？買天然氣相關股！ 投資坐標 - 打針股升不停! 2022/02/22 打針股升不停! A股 東岳集團（00189） 鴻興印刷（00450） 紫金礦業（02899） 中國石油股份（00857） 美股 中遠海控（01919） 亞美能源（02686） 市盈率 派息