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「神奇愛股」又有好消息!

名家專區 02:30 2022/03/04

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環球金融市場繼續受到烏克蘭戰情影響，早一晚俄軍攻城似未取得甜頭，美歐股市趁機從低位反彈，周四亞太區股市亦普遍受惠，日韓澳紐股市均向上。疫情惡劣的港股，恒指也回升了一百二十三點，但科技股表現仍差。內地財

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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