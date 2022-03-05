內房股洗牌 要大不要細

俄烏戰事再度升級，據報俄羅斯向烏克蘭境內的全歐最大核電廠發動攻擊，引發環球資金避險情緒高漲。恒指昨急瀉500多點失守22000關之際，藍籌股中仍有不少逆市奇葩，當中又以內房股碧桂園（02007）勁升逾

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