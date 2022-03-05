內房股洗牌 要大不要細 名家專區 2022/03/05 分享： 俄烏戰事再度升級，據報俄羅斯向烏克蘭境內的全歐最大核電廠發動攻擊，引發環球資金避險情緒高漲。恒指昨急瀉500多點失守22000關之際，藍籌股中仍有不少逆市奇葩，當中又以內房股碧桂園（02007）勁升逾 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 息口趨升不變 銀行股望再上 2022/03/04 息口趨升不變 銀行股望再上 透視中港美 - 證券業陷低潮 港交所屢破底 2022/03/03 證券業陷低潮 港交所屢破底 透視中港美 - 金融核彈襲俄 人幣乘勢而上 2022/03/02 金融核彈襲俄 人幣乘勢而上 透視中港美 - 阿里季績淡 旺丁不旺財 2022/03/01 阿里季績淡 旺丁不旺財 透視中港美 - 俄烏戰火烈 急加息降温 2022/02/28 俄烏戰火烈 急加息降温 中國 地產 民企內房股 長和（00001） 中國海外發展（00688） 龍湖集團（00960） 華潤置地（01109） 碧桂園（02007） 招商銀行（03968） 人民幣