守住支持3.5元 信義能源見底

信義能源（03868）周初配合成交突破短期降軌，只可惜受地緣政治因素之拖累，股價回吐，後市趁此觀望清楚，2020年以來密集支持位近3.5若守穩，不排除成功築中期底的可能性。

技術分析：阻力4.5至4.7

...