守住支持3.5元 信義能源見底 名家專區 2022/03/05 分享： 信義能源（03868）周初配合成交突破短期降軌，只可惜受地緣政治因素之拖累，股價回吐，後市趁此觀望清楚，2020年以來密集支持位近3.5若守穩，不排除成功築中期底的可能性。 技術分析：阻力4.5至4.7 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林瑞芬 欄名 : 股海導航 最新專欄文章 中海油抽升 突破上落區 2022/03/04 中海油抽升 突破上落區 新天似回穩 營造小雙底 2022/03/03 新天似回穩 營造小雙底 守住50周綫 威勝小注買 2022/03/02 守住50周綫 威勝小注買 寧滬有高息 8元見支持 2022/03/01 寧滬有高息 8元見支持 港股試底 勿太悲觀 2022/02/26 港股試底 勿太悲觀 港股 電力 發電量 太陽 騰訊控股（00700） 信義光能（00968） 美團－W（03690） 信義能源控股（03868） 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988）