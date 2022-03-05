馬鋼12厘息吸引 政策促減產穩價 名家專區 2022/03/05 分享： 國企指數昨日又跌，連跌三日同時連跌三周又齊現「三連陰」，技術超賣有助短期反彈，但部分防守性強高息股成資金避難所，馬鞍山鋼鐵（00323）預測息率超過12厘，政策要求減產能則有助穩定鋼鐵價格，加上其估值 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【狙擊手】淡友借俄軍炸冧恒指防綫（第四版） 2022/03/04 【狙擊手】淡友借俄軍炸冧恒指防綫（第四版） 中字股實力談 - 中外運超值 政策撑外貿 2022/03/04 中外運超值 政策撑外貿 中字股實力談 - 【等反彈】港股超賣 等壞消息消化（第四版） 2022/03/03 【等反彈】港股超賣 等壞消息消化（第四版） 中字股實力談 - 深高速吸引 股息超十厘 2022/03/03 深高速吸引 股息超十厘 中字股實力談 - 【225交戰】封城圍城禁足 港股要消化（第四版） 2022/03/02 【225交戰】封城圍城禁足 港股要消化（第四版） 恒生中國企業指數 每股派息 每股盈利 每股資產淨值 馬鞍山鋼鐵（00323） 寶鋼股份（滬：600019） 人民幣 板塊