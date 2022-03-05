馬鋼12厘息吸引 政策促減產穩價

國企指數昨日又跌，連跌三日同時連跌三周又齊現「三連陰」，技術超賣有助短期反彈，但部分防守性強高息股成資金避難所，馬鞍山鋼鐵（00323）預測息率超過12厘，政策要求減產能則有助穩定鋼鐵價格，加上其估值

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