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馬鋼12厘息吸引 政策促減產穩價

名家專區 2022/03/05

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國企指數昨日又跌，連跌三日同時連跌三周又齊現「三連陰」，技術超賣有助短期反彈，但部分防守性強高息股成資金避難所，馬鞍山鋼鐵（00323）預測息率超過12厘，政策要求減產能則有助穩定鋼鐵價格，加上其估值

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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