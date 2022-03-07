加元 待1.28吸納 名家專區 2022/03/07 分享： 盡管加央行啟動加息周期後，揚言有加息半厘抗衡通脹的可能性，而油價處每桶110美元以上亦利好加元，惟對4月13日議息會議，市場估加央行只加息25基點，加息半厘的機率只有20%。由於美國加息在即，美股弱又 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 提防市場逆轉 可在剎那間 今日 提防市場逆轉 可在剎那間 歐元 欠吸納理據 今日 歐元 欠吸納理據 英鎊 1.35美元阻力重 今日 英鎊 1.35美元阻力重 日圓 提防反彈 今日 日圓 提防反彈 澳元 挑戰74.5美仙 今日 澳元 挑戰74.5美仙 你可能感興趣 提防市場逆轉 可在剎那間 今日 01:00 提防市場逆轉 可在剎那間 歐元 欠吸納理據 今日 01:00 歐元 欠吸納理據 英鎊 1.35美元阻力重 今日 01:00 英鎊 1.35美元阻力重 最新專欄文章 提防市場逆轉 可在剎那間 今日 提防市場逆轉 可在剎那間 紐元 有機挑戰70美仙 今日 紐元 有機挑戰70美仙 澳元 挑戰74.5美仙 今日 澳元 挑戰74.5美仙 日圓 提防反彈 今日 日圓 提防反彈 英鎊 1.35美元阻力重 今日 英鎊 1.35美元阻力重 美元 美滙指數 美滙 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元 加息