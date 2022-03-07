加元 待1.28吸納

盡管加央行啟動加息周期後，揚言有加息半厘抗衡通脹的可能性，而油價處每桶110美元以上亦利好加元，惟對4月13日議息會議，市場估加央行只加息25基點，加息半厘的機率只有20%。由於美國加息在即，美股弱又

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