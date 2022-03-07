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科技股追跌 憂風險外溢

名家專區 2022/03/07

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俄烏戰事愈演愈烈，俄羅斯據報炮轟烏克蘭核電廠，一度引發核輻射洩漏憂慮。美國指控俄羅斯犯戰爭罪行，國際法庭就俄戰爭罪行指控展開調查，戰事以和談協議善罷機會難寄厚望。

環球資金避險情緒續升温，恒指上周五大跌

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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