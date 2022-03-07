科技股追跌 憂風險外溢 名家專區 2022/03/07 分享： 俄烏戰事愈演愈烈，俄羅斯據報炮轟烏克蘭核電廠，一度引發核輻射洩漏憂慮。美國指控俄羅斯犯戰爭罪行，國際法庭就俄戰爭罪行指控展開調查，戰事以和談協議善罷機會難寄厚望。 環球資金避險情緒續升温，恒指上周五大跌 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 內房股洗牌 要大不要細 2022/03/05 內房股洗牌 要大不要細 透視中港美 - 息口趨升不變 銀行股望再上 2022/03/04 息口趨升不變 銀行股望再上 透視中港美 - 證券業陷低潮 港交所屢破底 2022/03/03 證券業陷低潮 港交所屢破底 透視中港美 - 金融核彈襲俄 人幣乘勢而上 2022/03/02 金融核彈襲俄 人幣乘勢而上 透視中港美 - 阿里季績淡 旺丁不旺財 2022/03/01 阿里季績淡 旺丁不旺財 恒生科技指數 俄羅斯 美國聯儲局 通脹 本地銀行股 滙豐控股（00005） 恒生銀行（00011） 騰訊控股（00700） 小米集團－W（01810） 理想汽車—W（02015）