【兩會碳中和】能源轉型+壓煤價 電力股盈利回春

國家發改委出手進一步調控內地煤價，困擾火電股多月的成本高昂問題得以解決。配合2022年兩會對今年碳中和目標再下定調，今年綠電發展機遇持續，可續留意具綠電轉型憧憬的火電股。

上周六公布的政府工作報告提出，有序推進碳達峰碳中和工作；推動能源革命，確保能源供應，立足資源禀賦，堅持先立後破、通盤謀劃，推進能源低碳轉型；加強煤炭清潔高效利用，有序減量替代，推動煤電節能降碳改造、靈活性改造、供熱改造。這為綠電的發展提供了更佳的環境。

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