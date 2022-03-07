  • 18°C
香港時間 : 2022307日 (週一) 08:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【兩會碳中和】能源轉型+壓煤價 電力股盈利回春

研究報告 08:00 2022/03/07

分享：

國家發改委出手進一步調控內地煤價，困擾火電股多月的成本高昂問題得以解決。配合2022年兩會對今年碳中和目標再下定調，今年綠電發展機遇持續，可續留意具綠電轉型憧憬的火電股。

上周六公布的政府工作報告提出，有序推進碳達峰碳中和工作；推動能源革命，確保能源供應，立足資源禀賦，堅持先立後破、通盤謀劃，推進能源低碳轉型；加強煤炭清潔高效利用，有序減量替代，推動煤電節能降碳改造、靈活性改造、供熱改造。這為綠電的發展提供了更佳的環境。

欲觀看全文請成為付費會員：

《2022年收息全攻略》系列第三冊《本地超高息股》現已登場，訂戶可立即按此登入閱覽【第三冊】！而《本地熱門收息股》，訂戶可按此登入閱覽【第一冊】【第二冊】直接瀏覽。

★★★未成為訂戶的朋友，不妨把握新推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版！名額有限，先到先得，請火速行動！★★★

    點擊圖片放大
    +3
    +2

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

相關文章

發改委定煤價上限 火電股盈利有保障
今日
發改委定煤價上限 火電股盈利有保障

你可能感興趣

發改委定煤價上限 火電股盈利有保障
今日 00:01
發改委定煤價上限 火電股盈利有保障

最新專欄文章

【兩會機遇】3大熱點 4個領域值關注
2022/03/05
【兩會機遇】3大熱點 4個領域值關注
【禁足強檢】受累收息股未跌夠 潛在跌幅計一計（受累股逐隻睇）
2022/03/05
【禁足強檢】受累收息股未跌夠 潛在跌幅計一計（受累股逐隻睇）
【新冠疫情】「全民小禁足」方案受惠股檢閱（不斷更新）
2022/03/05
【新冠疫情】「全民小禁足」方案受惠股檢閱（不斷更新）
【收息攻略】最快收息的8股 息率最高6.3厘（附表）
2022/03/03
【收息攻略】最快收息的8股 息率最高6.3厘（附表）
【兩會機遇】穩增長 建材股吃香（附股票推介）（第二版）
2022/03/03
【兩會機遇】穩增長 建材股吃香（附股票推介）（第二版）
個股分析 市場動向 投資推介 大行報告 碳中和 人大政協兩會 中華人民共和國國家發展和改革委員會 下降軌 能源供應

下一篇文章

【李總講話】兩會透露長綫投資機會
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版