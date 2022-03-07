【名家談港股】滙豐范卓雲 港股估值相當便宜 高息股可避險 財金猛人追蹤 07:10 2022/03/07 分享： 俄烏戰火、美國加息和本港疫情多項不利消息困擾下，港股反覆受壓，滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲在接受《投資理財周刊》專訪時表示，去到現時22000點水平，港股市盈率已跌至8.5倍，市帳率只有0.9倍，估值相當便宜。 ▼點擊圖片放大 +2 欲觀看全文請成為付費會員： 欲看詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。 《2022年收息全攻略》系列第三冊《本地超高息股》已登場，訂戶可按此登入；而《本地熱門收息股》，訂戶可按第一冊或第二冊直接瀏覽。 未成為訂戶的朋友，不妨把握新推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》及 ；2大周刊的電子版。 ； ； ； ； ； ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 【名家談綠債】「債券先生」李永權 6大原因認購綠色零售債券 2022/02/26 【名家談綠債】「債券先生」李永權 6大原因認購綠色零售債券 你可能感興趣 【名家談綠債】「債券先生」李永權 6大原因認購綠色零售債券 15:42 2022/02/26 【名家談綠債】「債券先生」李永權 6大原因認購綠色零售債券 最新專欄文章 【名家談港股】一文盡覽花旗劉顯達對大市看法 2022/03/05 【名家談港股】一文盡覽花旗劉顯達對大市看法 【名家談科網股】憂監管重臨？滙豐范卓雲授科網股策略 2022/03/05 【名家談科網股】憂監管重臨？滙豐范卓雲授科網股策略 【後市展望】神準策略師分析 港股重要支持位在哪裡？ 2022/03/05 【後市展望】神準策略師分析 港股重要支持位在哪裡？ 【名家談高息股】高息 高油價 滙豐范卓雲：我們增持中資石油股 2022/03/05 【名家談高息股】高息 高油價 滙豐范卓雲：我們增持中資石油股 【板塊點評】瑞信邵志銘：內地放水 內銀盈利將受壓 2022/03/05 【板塊點評】瑞信邵志銘：內地放水 內銀盈利將受壓 人物專訪 范卓雲 人大政協兩會 疫情 潛在升幅 財富及資產管理 私人銀行 黃金 石油 股票