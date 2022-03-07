  • 18°C
香港時間 : 2022307日 (週一) 08:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【名家談港股】滙豐范卓雲 港股估值相當便宜 高息股可避險

財金猛人追蹤 07:10 2022/03/07

分享：

俄烏戰火、美國加息和本港疫情多項不利消息困擾下，港股反覆受壓，滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲在接受《投資理財周刊》專訪時表示，去到現時22000點水平，港股市盈率已跌至8.5倍，市帳率只有0.9倍，估值相當便宜。

    點擊圖片放大
    +2

欲觀看全文請成為付費會員：

詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。
2022年收息全攻略》系列第三冊《本地超高息股》已登場，訂戶可按此登入；而《本地熱門收息股》，訂戶可按第一冊第二冊直接瀏覽。
未成為訂戶的朋友，不妨把握新推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》及 ；2大周刊的電子版。
 ；
 ；
 ；
 ；
 ；

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

相關文章

【名家談綠債】「債券先生」李永權 6大原因認購綠色零售債券
2022/02/26
【名家談綠債】「債券先生」李永權 6大原因認購綠色零售債券

你可能感興趣

【名家談綠債】「債券先生」李永權 6大原因認購綠色零售債券
15:42 2022/02/26
【名家談綠債】「債券先生」李永權 6大原因認購綠色零售債券

最新專欄文章

【名家談港股】一文盡覽花旗劉顯達對大市看法
2022/03/05
【名家談港股】一文盡覽花旗劉顯達對大市看法
【名家談科網股】憂監管重臨？滙豐范卓雲授科網股策略
2022/03/05
【名家談科網股】憂監管重臨？滙豐范卓雲授科網股策略
【後市展望】神準策略師分析 港股重要支持位在哪裡？
2022/03/05
【後市展望】神準策略師分析 港股重要支持位在哪裡？
【名家談高息股】高息 高油價 滙豐范卓雲：我們增持中資石油股
2022/03/05
【名家談高息股】高息 高油價 滙豐范卓雲：我們增持中資石油股
【板塊點評】瑞信邵志銘：內地放水 內銀盈利將受壓
2022/03/05
【板塊點評】瑞信邵志銘：內地放水 內銀盈利將受壓
人物專訪 范卓雲 人大政協兩會 疫情 潛在升幅 財富及資產管理 私人銀行 黃金 石油 股票

下一篇文章

【名家談港股】一文盡覽花旗劉顯達對大市看法
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版