【名家談科網股】衰完未？花旗劉顯達 授互聯網股翻身策略 財金猛人追蹤 07:10 2022/03/08 分享： 互聯網股近日表現低迷。花旗銀行研究部董事總經理、中國股票策略師、新能源研究主管劉顯達在接受《投資理財周刊》專訪時表示，看好互聯網股，入市部署方面，今年上半年予中性評級，下半年料有較佳表現。 欲觀看全文請成為付費會員： 欲看詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。 《2022年收息全攻略》系列第三冊《本地超高息股》已登場，訂戶可按此；而《本地熱門收息股》，訂戶可按第一冊或第二冊直接瀏覽。 未成為訂戶的朋友，不妨把握新推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》及 2大周刊的電子版。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 【名家談港股】一文盡覽花旗劉顯達對大市看法 2022/03/05 【名家談港股】一文盡覽花旗劉顯達對大市看法 你可能感興趣 【名家談港股】一文盡覽花旗劉顯達對大市看法 20:54 2022/03/05 【名家談港股】一文盡覽花旗劉顯達對大市看法 最新專欄文章 【板塊前景】瑞士寶盛鄧啟志：內房黃金時代已過 今日 【板塊前景】瑞士寶盛鄧啟志：內房黃金時代已過 【名家談港股】滙豐范卓雲 高息股可避險 2022/03/07 【名家談港股】滙豐范卓雲 高息股可避險 【名家談港股】一文盡覽花旗劉顯達對大市看法 2022/03/05 【名家談港股】一文盡覽花旗劉顯達對大市看法 【名家談科網股】憂監管重臨？滙豐范卓雲授科網股策略 2022/03/05 【名家談科網股】憂監管重臨？滙豐范卓雲授科網股策略 【後市展望】神準策略師分析 港股重要支持位在哪裡？ 2022/03/05 【後市展望】神準策略師分析 港股重要支持位在哪裡？ 劉顯達 壟斷 京東集團—SW（09618） 花旗銀行 組合 新能源 股票 買入 目標價 港元