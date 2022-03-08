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【名家談科網股】衰完未？花旗劉顯達 授互聯網股翻身策略

財金猛人追蹤 07:10 2022/03/08

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互聯網股近日表現低迷。花旗銀行研究部董事總經理、中國股票策略師、新能源研究主管劉顯達在接受《投資理財周刊》專訪時表示，看好互聯網股，入市部署方面，今年上半年予中性評級，下半年料有較佳表現。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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