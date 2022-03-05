【名家談港股】一文盡覽花旗劉顯達對大市看法 財金猛人追蹤 20:54 2022/03/05 分享： 一文盡覽花旗劉顯達對大市看法 ▼點擊圖片放大 +2 欲觀看全文請成為付費會員： 欲看詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。 《2022年收息全攻略》系列第三冊《本地超高息股》已登場，訂戶可按此登入；而《本地熱門收息股》，訂戶可按第一冊或第二冊直接瀏覽。 未成為訂戶的朋友，不妨把握新推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》及 2大周刊的電子版。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 【名家談預算案贏家】「基金教父」雷賢達：1萬元消費券對零售和收租股的幫助料延至疫情後 2022/02/26 【名家談預算案贏家】「基金教父」雷賢達：1萬元消費券對零售和收租股的幫助料延至疫情後 【名家談收息股】富達繆子美 發掘內地公用股轉型投資契機 2022/02/22 【名家談收息股】富達繆子美 發掘內地公用股轉型投資契機 你可能感興趣 【名家談預算案贏家】「基金教父」雷賢達：1萬元消費券對零售和收租股的幫助料延至疫情後 15:41 2022/02/26 【名家談預算案贏家】「基金教父」雷賢達：1萬元消費券對零售和收租股的幫助料延至疫情後 【名家談收息股】富達繆子美 發掘內地公用股轉型投資契機 15:59 2022/02/22 【名家談收息股】富達繆子美 發掘內地公用股轉型投資契機 最新專欄文章 【名家談科網股】憂監管重臨？滙豐范卓雲授科網股策略 今日 【名家談科網股】憂監管重臨？滙豐范卓雲授科網股策略 【後市展望】神準策略師分析 港股重要支持位在哪裡？ 今日 【後市展望】神準策略師分析 港股重要支持位在哪裡？ 【名家談高息股】高息 高油價 滙豐范卓雲：我們增持中資石油股 今日 【名家談高息股】高息 高油價 滙豐范卓雲：我們增持中資石油股 【板塊點評】瑞信邵志銘：內地放水 內銀盈利將受壓 今日 【板塊點評】瑞信邵志銘：內地放水 內銀盈利將受壓 【俄烏開戰？】瑞信邵志銘分析 哪個板塊具避險作用？ 2022/02/27 【俄烏開戰？】瑞信邵志銘分析 哪個板塊具避險作用？ 劉顯達 花旗銀行 組合 電力 新能源 節能減排 港股 收息股 醫藥股 烏克蘭