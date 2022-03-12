【名家談港股】一文盡覽花旗劉顯達對大市看法（持續更新） 財金猛人追蹤 13:18 2022/03/12 分享： 一文盡覽花旗劉顯達對大市看法 ▼點擊圖片放大 +2 欲觀看全文請成為付費會員： 欲看詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。 《2022年收息全攻略》系列第三冊《本地超高息股》已登場，訂戶可按此登入；而《本地熱門收息股》，訂戶可按第一冊或第二冊直接瀏覽。 未成為訂戶的朋友，不妨把握新推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》及 2大周刊的電子版。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 【名家談預算案贏家】「基金教父」雷賢達：1萬元消費券對零售和收租股的幫助料延至疫情後 2022/02/26 【名家談預算案贏家】「基金教父」雷賢達：1萬元消費券對零售和收租股的幫助料延至疫情後 【名家談收息股】富達繆子美 發掘內地公用股轉型投資契機 2022/02/22 【名家談收息股】富達繆子美 發掘內地公用股轉型投資契機 你可能感興趣 【名家談預算案贏家】「基金教父」雷賢達：1萬元消費券對零售和收租股的幫助料延至疫情後 15:41 2022/02/26 【名家談預算案贏家】「基金教父」雷賢達：1萬元消費券對零售和收租股的幫助料延至疫情後 【名家談收息股】富達繆子美 發掘內地公用股轉型投資契機 15:59 2022/02/22 【名家談收息股】富達繆子美 發掘內地公用股轉型投資契機 最新專欄文章 【名家談港股】「基金教父」雷賢達 測港股見底訊號 把握投資契機 今日 【名家談港股】「基金教父」雷賢達 測港股見底訊號 把握投資契機 【加息周期】摩根資管許長泰 評銀行股前景 今日 【加息周期】摩根資管許長泰 評銀行股前景 【名家論底】張憶東見底新說 打好游擊戰 今日 【名家論底】張憶東見底新說 打好游擊戰 【能源危機】建銀國際趙文利：看好能源及大宗商品板塊 今日 【能源危機】建銀國際趙文利：看好能源及大宗商品板塊 【名家評政策】洪灝：三條紅綫一日未鬆 內房都難彈 今日 【名家評政策】洪灝：三條紅綫一日未鬆 內房都難彈 劉顯達 花旗銀行 組合 電力 新能源 節能減排 港股 收息股 醫藥股 烏克蘭