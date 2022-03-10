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【兩會2022】迎政策機遇 瑞銀薦7大中資板塊

研究報告 07:10 2022/03/10

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全國兩會正舉行，瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室推薦7個中資板塊，適合短期、中長期策略。

    點擊圖片放大

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 研究報告

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