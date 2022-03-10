【兩會2022】迎政策機遇 瑞銀薦7大中資板塊 研究報告 07:10 2022/03/10 分享： 全國兩會正舉行，瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室推薦7個中資板塊，適合短期、中長期策略。 ▼點擊圖片放大 欲觀看全文請成為付費會員： 欲看詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。 《2022年收息全攻略》系列第三冊《本地超高息股》已登場，訂戶可第三冊登入；而《本地熱門收息股》，訂戶可按第一冊或第二冊直接瀏覽。 未成為訂戶的朋友，不妨把握新推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》及 ；2大周刊的電子版。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 研究報告 相關文章 【名家授策略】俄烏戰火投資機遇 花旗劉顯達薦致勝股組合 2022/03/01 【名家授策略】俄烏戰火投資機遇 花旗劉顯達薦致勝股組合 你可能感興趣 【名家授策略】俄烏戰火投資機遇 花旗劉顯達薦致勝股組合 16:09 2022/03/01 【名家授策略】俄烏戰火投資機遇 花旗劉顯達薦致勝股組合 最新專欄文章 【兩會必讀】2022年中央施政七大方向（第二版） 2022/03/09 【兩會必讀】2022年中央施政七大方向（第二版） 【兩會必讀】2022年財政政策四大要點 投資必讀 2022/03/07 【兩會必讀】2022年財政政策四大要點 投資必讀 【名家授策略】俄烏戰火投資機遇 花旗劉顯達薦致勝股組合 2022/03/01 【名家授策略】俄烏戰火投資機遇 花旗劉顯達薦致勝股組合 【名家談新能源股】花旗劉顯達 新能源股首選呢4隻 2022/01/29 【名家談新能源股】花旗劉顯達 新能源股首選呢4隻 【內房偵測站】富力出招撲水 免做恒大第二?（附中國內房踩綫情況）（第二版） 2021/09/21 【內房偵測站】富力出招撲水 免做恒大第二?（附中國內房踩綫情況）（第二版） 碳中和 新經濟股 水利工程 汽車 減稅 上升空間 財富及資產管理 瑞銀 新能源 財政政策