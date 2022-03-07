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俄烏戰事激烈 對商品金屬及糧食期貨影響

名家專區 2022/03/07

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上周東歐烽火連天，俄烏衝突地緣風險陡增，導致市場劇烈震盪，全球股市周五顯著下瀉。

烏克蘭核電廠起火消息再度震撼市場，刺激大宗商品價格持續攀升，反映全球商品價格的標普高盛商品指數（S&P GSCI），自年

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撰文 : 黃敏碩 寶鉅證劵董事及集團首席投資總監

欄名 : 環球財經

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期貨 商品 俄羅斯 運輸 石油 黃金 制裁 烏克蘭 金價 戰爭

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