俄烏戰事激烈 對商品金屬及糧食期貨影響 名家專區 2022/03/07 分享： 上周東歐烽火連天，俄烏衝突地緣風險陡增，導致市場劇烈震盪，全球股市周五顯著下瀉。 烏克蘭核電廠起火消息再度震撼市場，刺激大宗商品價格持續攀升，反映全球商品價格的標普高盛商品指數（S&P GSCI），自年 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 黃敏碩 寶鉅證劵董事及集團首席投資總監 欄名 : 環球財經 最新專欄文章 俄烏局勢發展 對環球市場的影響 2022/02/28 俄烏局勢發展 對環球市場的影響 盤點首季加息後 板塊及市場部署 2022/02/21 盤點首季加息後 板塊及市場部署 應對雙向風險：通脹超標 地緣政治不穩 2022/02/14 應對雙向風險：通脹超標 地緣政治不穩 科技股季績啟示 雲計算及遊戲業務具勝算 2022/02/07 科技股季績啟示 雲計算及遊戲業務具勝算 縮表對環球股市 衝擊效應不容忽視 2022/01/31 縮表對環球股市 衝擊效應不容忽視 期貨 商品 俄羅斯 運輸 石油 黃金 制裁 烏克蘭 金價 戰爭