【包覽收息股】收息股追揸沽一文盡覽名家 券商睇法-2022年3月（不斷更新）

近月中外形勢複雜多，俄烏爆發軍事衝突，但美國聯儲局主席鮑威爾本月初明確表示，本月開始加息。至於香港，本月擬推全民強制檢測，消息指港府正研究「小禁足」配合全民檢測，縱使是藍籌股、老牌股，明顯會受累新冠肺炎疫情控制措施以至禁足令。本文本月密切跟進各收息股最新分析及業務變化因素。

專訪滙豐私銀范卓雲 恒指深跌後 迎強反彈？【下一頁】

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3月7日：

【07：15】在香港股東數目不少的收息股港鐵 （00066） ，將於本周四公布截至去年底止全年業績，業績分析詳見【下一頁】；估值分析詳見【下一頁】

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3月2日：

【09：00】收息股如煤氣 （00003） 、領展 （00823） 等難逃第五波疫情衝擊，相關股份潛在跌幅分析，詳見：【下一頁】

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3月1日：

【00：01】屬港人熱門收息對象的藍籌公用股中電 （00002） ，剛公布業績，分析詳見：【下一頁】

港人熱門收息股滙豐，最新消息及分析詳見：【下一頁】

記者：蕭悅潾

2022年2月【收息股追蹤】，詳見：【下一頁】

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