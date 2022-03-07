【檢閱收息股】收息股追揸沽一文盡覽名家 券商睇法-2022年3月（不斷更新）

近月中外形勢複雜多，俄烏爆發軍事衝突，但美國聯儲局主席鮑威爾本月初明確表示，本月開始加息。至於香港，本月擬推全民強制檢測，消息指港府正研究「小禁足」配合全民檢測，縱使是藍籌股、老牌股，明顯會受累新冠肺炎疫情控制措施以至禁足令。本文本月密切跟進各收息股最新分析及業務變化因素。

滙豐私銀范卓雲 港股波動市穩中求勝 拆局兩會投資機遇【下一頁】

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3月7日：

【07：15】在香港股東數目不少的收息股港鐵 （00066） ，將於本周四公布截至去年底止全年業績，業績分析詳見【下一頁】；估值分析詳見【下一頁】

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3月2日：

【11：00】摩根士丹利最新發表的研究報告，給予電訊盈科 （00008） 「增持」的投資評級，並將目標價由5.2元上調至5.3元，以反映媒體業務價值上升及淨債務水平下降。摩根士丹利指，電訊盈科去年下半年業務增長強勁，媒體業務按年升58%，惟有部分被香港電訊 （06823） 服務及解決方案業務下降所部分抵銷。

摩根士丹利補充，由於OTT的東南亞和中東地區的強勁增長，去年OTT每月活躍用戶及付費訂閱用戶分別按年增長30%及58%，免費電視廣告收入增長127%，EBITDA（除息稅折舊及攤銷前溢利）轉為正數，電訊盈科管理層預計OTT業務將在今年實現EBITDA收支平衡。摩根士丹利考慮到電訊盈科的媒體業務盈利能力提升，將其2023年EBITDA預測上調2%，並將2022至2023年每股派息預測提高7%。

【09：00】收息股如煤氣 （00003） 、領展 （00823） 等難逃第五波疫情衝擊，相關股份潛在跌幅分析，詳見：【下一頁】

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3月1日：

【00：01】屬港人熱門收息對象的藍籌公用股中電 （00002） ，剛公布業績，分析詳見：【下一頁】

港人熱門收息股滙豐，最新消息及分析詳見：【下一頁】

記者：蕭悅潾

2022年2月【收息股追蹤】，詳見：【下一頁】

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