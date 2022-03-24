【老牌收息股】加息Vs戰局 買收息股要衝量風險（不斷更新）

近月中外形勢複雜多，俄烏爆發軍事衝突，美國聯儲局上周繼去年新西蘭央行、英倫銀行後展開加息周期。至於香港，疫情仍待觀察。藍籌股、老牌股，收息股最新的投資價值，本文將為各位不斷更新最新的發展及業務變化分析。

專訪法巴譚慧敏 談港股後市7大關鍵【下一頁】

3月24日：

【11：00】美國聯儲局上周展開2018年12月以來首次加息，加息本應利好銀行股，並有助銀行股股息增長，在加息周期中保持股息吸引力，惟俄烏戰局，令商品價格大幅波動，增添市場風險，尤其是資源相關企業貸款以至其債券的風險增加。

摩根大通最新發表的研究報告便指出，在正面利率前景的支持下，雖然重申對滙豐 （00005） 及渣打 （02888） 的「增持」評級，但在反映通脹和商品價格上漲帶來的宏觀風險下，下調滙豐及渣打的盈利預測，並將滙豐目標價由71元下調至65元，以及將渣打目標價由70元下調至......

3月23日：

【09：00】恒地系內兩隻藍籌股分別於本周一及周二公布了去年全年業績，恒地整體業績表現，略遜本文第二版提及的績前券商平均預測，惟遜預期的幅度未及煤氣般驚嚇，最新分析詳見：【恒地系】【煤氣】

3月21日：

【19：30】燃氣板塊內不乏長綫收息對象，行業最新分析詳見：【下一頁】

【10：00】恒地系內兩隻藍籌股煤氣 （00003） 及恒地 （00012） 分別於今天及明天收市後公布去年全年業績，分析詳見：【下一頁】【恒地深入分析】

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3月17日：

【14：00】花旗最新發表的研究報告，將華潤電力 （00836） 今、明兩年盈利預測下調4.3%至5%，以反映其煤炭成本提高，並將華潤電力目標價下調16%至21元，但投資評級維持「買入」。花旗估計......

【10：00】早前已視長江基建 （01038） （下稱「長建」）及電能實業 （00006） 為公用股行業首選的瑞信，今天最新發表的研究報告，基於兩股的股息率和資產價值釋放潛力屬行內最高，而繼續視兩股為行業首選，並將長建目標價由53元上調至58元......

3月16日：

【12：00】滙豐環球研究最新發表的研究報告，將港燈 （02638） 目標價由8.5元降至8.3元，而投資評級維持「持有」......

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3月15日：

【13：00】港燈-SS （02638） 中午收市後公布截至去年12月底止全年業績，期內營業額按年升9.2%至113.4億元，EBITDA（除息、稅項、折舊及攤銷前溢利）按年增11.4%至79.5億元，而純利按年升7.4%至29.3億元......

專訪中外名家 洪灝+許長泰 談戰局及加息部署【下一頁】

3月14日：

【15：00】長和系內藍籌股本周陸續公布去年全年業績，詳見：【下一頁】

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3月12日：

【13：15】港鐵 （00066） 績後券商看法及目標價，詳見：【下一頁】

3月10日：

【17：00】內地公路股屬高息股，摩根大通相關推介詳見：【下一頁】

3月9日：

【12：00】昨天未有同類股跑贏大市的恒隆地產 （00101） ，今天本欄分析詳見：【下一頁】

【11：00】2022年預測股息率近5厘的前藍籌股太古A （00019） ，今天被摩根士丹利發表最新報告將目標價由82元下調至74元，但投資評級維持「增持」。

摩根士丹利表示，太古估值吸引，旗下太古地產 （01972） 業務穩定，飲品業務維持強勁，而海洋業務可受惠於高油價，去除太古股價的關鍵憂慮是只要國泰 （00293） 的流動性得到保證。

3月8日：

【17：00】俄羅斯與烏克蘭第三輪談判結束後，未能有新進展，恒指今天跌近1.4%或292點至20765點收市。不過，中大型收租及REITs在確診人數現跌勢，以及憧憬港府防疫措施有變之下，除了半隻內地收租股、半隻本地收租股的恒隆地產 （00101） （點擊圖片放大）之外，其餘今天股價均可跑贏大市，當中領展 （00823） 、冠君產業 （02778） 及九倉置業 （01997） 股價更可逆市上升。

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【15：00】繼本港感染人數初見回落迹象後，港府似乎也構思防疫策略調整，有望加快上周提及的受累疫情的收息股，股價跌勢盡早喘定。若港府真的調整防疫策略，讀者宜反手部署受累疫情的優質收息股。請密切留意本欄往後分析及跟進！

延伸閱讀：【全民檢測】全民強制檢測據報不是港府最優先工作 抗疫策略再調整

上周分析疫情受累股文章：【禁足強檢】受累收息股未跌夠 潛在跌幅計一計（受累股逐隻睇）

【06：00】本港第5波疫情持續，昨新增確診錄25,150宗，為連續4日下跌，或許有望令受累疫情的收息股股價跌勢盡早喘定。

延伸閱讀：快測平台開通 首4小時逾26萬人排隊

3月7日：

【18：30】長江基建 （01038） 早前與長和 （00001） 、長實 （01113） 及電能實業 （00006） 聯合宣布英國電力資產UK Power Networks獲洽購，預測潛在出售價格約200億美元。花旗最新發表的研究報告指，長建將從上述資產出售之中受惠，若資產全部出售，每股將有相當於11.33元或22.5%的價值被釋放，而交易更同時可能帶來特別股息，重申對長建「買入」的投資評級。

花旗續指，長建現時處於有利位置，因為其可從英國通脹加劇中受惠，加上公用事業業務收入具防守性不受燃料成本風險影響，在股市波動的情況下為投資者的避風港。花旗認為，長建現價水平估值不高，僅相當於2022年預測PE（市盈率）及PB（市賬率）分別約15.1倍及1.1倍，股息率達5厘，給予目標價54元。

延伸閱讀：【李嘉誠沽貨】逆市倒升兼破頂 長和、長實、長建及電能出售英國資產誰最賺？

【17：00】摩根士丹利最新發表的研究報告，維持上月中報告對2022年零售銷售按年增長1%的預測，並指雖然港府將推出1萬元消費券，但估計今年由7月延遲至10月重新開放邊境，以及網上銷售增長，將是抵銷商場銷售疲弱的因素。

摩根士丹利又指，本港1月份零售銷售按年增長4厘，雖然較該行預期略好，但是連續第三個月增長放緩，並預料在嚴格的防疫措施下，預期2月份零售銷售按年轉跌7%。基於疫情沒有穩定的迹象，摩根士丹利維持對收租股審慎看法，並對九龍倉置業 （01997） 、置富產業 （00778） 及港鐵維持「減持」的投資評級。

【07：15】在香港股東數目不少的收息股港鐵 （00066） ，將於本周四公布截至去年底止全年業績，業績分析詳見【下一頁】；估值分析詳見【下一頁】

2022年2月【收息股追蹤】，詳見：【下一頁】

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