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英超更上一層樓 「油王」應記一功（第二版）

國際 17:44 2022/03/10

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說到過去20年對英格蘭超級足球聯賽（下稱英超）影響極大的人物，不少人認為是費格遜（Alex Ferguson）或雲加（Arsene Wenger）兩位殿堂級領隊，也有意見指是碧咸（David Beckham）及亨利（Thierry Henry）等家傳戶曉的球星，唯獨卻忽略了一名初期曾令絕大部分人怨聲載道的富豪班主。

...

撰文 : 嚴智勇

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