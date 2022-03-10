英超更上一層樓 「油王」應記一功（第二版）

說到過去20年對英格蘭超級足球聯賽（下稱英超）影響極大的人物，不少人認為是費格遜（Alex Ferguson）或雲加（Arsene Wenger）兩位殿堂級領隊，也有意見指是碧咸（David Beckham）及亨利（Thierry Henry）等家傳戶曉的球星，唯獨卻忽略了一名初期曾令絕大部分人怨聲載道的富豪班主。

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