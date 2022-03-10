英超更上一層樓 「油王」應記一功（第二版） 國際 17:44 2022/03/10 分享： 說到過去20年對英格蘭超級足球聯賽（下稱英超）影響極大的人物，不少人認為是費格遜（Alex Ferguson）或雲加（Arsene Wenger）兩位殿堂級領隊，也有意見指是碧咸（David Beckham）及亨利（Thierry Henry）等家傳戶曉的球星，唯獨卻忽略了一名初期曾令絕大部分人怨聲載道的富豪班主。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 嚴智勇 相關文章 俄烏緊張 儲局更要撳低通脹 2022/02/24 俄烏緊張 儲局更要撳低通脹 普京極限施壓 烏俄全面開火？ 2022/02/22 普京極限施壓 烏俄全面開火？ 新加坡開源抗疫 只能全民埋單？ 2022/02/21 新加坡開源抗疫 只能全民埋單？ 俄武力侵烏 無財力也無必要 2022/02/17 俄武力侵烏 無財力也無必要 兒童打新冠疫苗 海外情況大不同 2022/02/16 兒童打新冠疫苗 海外情況大不同 你可能感興趣 俄烏緊張 儲局更要撳低通脹 10:53 2022/02/24 俄烏緊張 儲局更要撳低通脹 普京極限施壓 烏俄全面開火？ 22:39 2022/02/22 普京極限施壓 烏俄全面開火？ 新加坡開源抗疫 只能全民埋單？ 22:49 2022/02/21 新加坡開源抗疫 只能全民埋單？ 俄羅斯 政治 車路士 英超 足球 普京 烏克蘭 制裁 戰爭 收購