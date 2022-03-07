英超更上一層樓 「油王」功不可沒 名家專區 2022/03/07 分享： 說到過去20年對英格蘭超級足球聯賽影響極大的人物，不少人認為是費格遜或雲加兩位殿堂級領隊，也有意見指是碧咸及亨利等家傳戶曉的球星，唯獨卻忽略了一名初期曾令絕大部分人怨聲載道的富豪班主。 沒錯，這人便是近 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 英超更上一層樓 「油王」功不可抹 2022/03/06 英超更上一層樓 「油王」功不可抹 國金札記 - 俄烏衝突 印度意外成輸家 2022/03/04 俄烏衝突 印度意外成輸家 國金札記 - 俄資金通道被封 靠加密幣突圍？ 2022/03/03 俄資金通道被封 靠加密幣突圍？ 國金札記 - 歐美制裁凶狠 俄國如何招架？ 2022/03/02 歐美制裁凶狠 俄國如何招架？ 國金札記 - 普京啟動核威懾 意在阻嚇「金融核武」？ 2022/03/01 普京啟動核威懾 意在阻嚇「金融核武」？ 英國 歐洲 俄羅斯 足球 英超 烏克蘭 教練 普京 車路士 英鎊