英超更上一層樓 「油王」功不可沒

說到過去20年對英格蘭超級足球聯賽影響極大的人物，不少人認為是費格遜或雲加兩位殿堂級領隊，也有意見指是碧咸及亨利等家傳戶曉的球星，唯獨卻忽略了一名初期曾令絕大部分人怨聲載道的富豪班主。

沒錯，這人便是近

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