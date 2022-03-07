解讀韓正講話 未來特首有必答題 名家專區 2022/03/07 分享： 主管港澳事務的副總理韓正，昨日會見港區政協，重點講香港抗疫，並指要逼切解決香港住房問題，才能看到未來和希望。這反映房屋是下屆特首的重要考題。 韓正今場會面，有3點值得注意： 中央很早察覺 港抗疫出事 1、中 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 兩會今揭幕 對特首戰有何啟示？ 2022/03/04 兩會今揭幕 對特首戰有何啟示？ 有政戲 - 強檢必揪十萬計患者 政府怎麼辦？ 2022/03/03 強檢必揪十萬計患者 政府怎麼辦？ 有政戲 - 政府信息亂 「5點鐘發言人」重現助解畫？ 2022/03/02 政府信息亂 「5點鐘發言人」重現助解畫？ 有政戲 - 小禁足研3至7天 還看檢測能力 2022/03/01 小禁足研3至7天 還看檢測能力 有政戲 - 消息：全民強檢 不傾向全面禁足 2022/02/28 消息：全民強檢 不傾向全面禁足 疫情 習近平 特首選舉 韓正