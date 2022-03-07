解讀韓正講話 未來特首有必答題

主管港澳事務的副總理韓正，昨日會見港區政協，重點講香港抗疫，並指要逼切解決香港住房問題，才能看到未來和希望。這反映房屋是下屆特首的重要考題。

韓正今場會面，有3點值得注意：

中央很早察覺 港抗疫出事

1、中

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