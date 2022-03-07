兩會工作報告9大重點解讀

十三屆全國人大五次會議，公布2022年政府工作報告，提出了今年經濟社會發展總體要求、宏觀政策取向和政府工作的重點任務。財信國際經濟研究院整理了9大核心觀點：

1、 如何理解經濟增長預期目標設定為5.5%左右：一是穩就業保民生防風險的需要；二是同近兩年平均經濟增速以及「十四五」規劃目標要求相銜接；三是這是在去年GDP規模高基數上的中高速增長，體現了主動作為。

2、 財政政策：實際可用財力增加，精准發力穩市場主體、擴有效投資。一是赤字率下調、專項債持平，但實際可用財力大幅擴張，預計財政“餘糧”支援一般公共預算支出擴大2萬億元以上、專項債券實際可用規模明顯增加；二是財政支出重點用於穩市場主體和擴大有效投資；三是退稅減稅力度大幅擴張至2.5萬億元，支持方向聚焦製造業、小微企業。

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3、 貨幣政策：配合財政加力，重點聚焦擴信貸、優結構、降成本。一是政策總基調維持穩中偏鬆，加大實施力度，總量層面聚焦擴信貸、寬信用，配合財政發力；二是結構層面繼續做加法，再貸款等結構性工具規模有望繼續擴大，重點支持小微企業、科技創新和綠色發展；三是價格層面繼續降低綜合融資成本，啟動市場主體需求潛力，不排除年內繼續降息的可能性，金融機構繼續加大讓利、減費力度。

4、「百般呵護」穩市場主體，企業加槓桿力度有望加大。今年政府工作報告多措並舉穩市場主體，多項政策都從企業痛點難點出發，為企業減負紓困，持續更大激發市場主體活力。預計在系列政策支援下，國內信用擴張結構有望趨於優化，依賴政府和城投平臺加杠杆的穩增長模式或出現調整，未來企業部門加槓桿力度將有所加大。

5、擴大內需關鍵在於擴投資，並推動消費恢復。在穩出口難度增大背景下，今年實現GDP增速目標需增強內需對經濟增長的拉動力，尤其是要切實把投資關鍵作用發揮出來，同時推動消費持續恢復。擴大有效投資方面，基建、製造業、新型城鎮化將成為發力抓手。推動消費恢復方面，促進居民增收是關鍵，同時政策重點聚焦推動服務消費、大宗消費、一老一小消費、縣鄉消費等恢復。

6、全面註冊制有望加快落地，民企債券融資迎來政策支持。預計今年主機板市場實施註冊制將是重中之重，有望加快落地，帶動資本市場加力穩定宏觀經濟大盤，服務科技創新發展。此外，「完善民營企業債券融資支持機制」將有利於緩解民營企業信用債融資比重長期不足一成的結構性失衡問題，民營企業債券融資規模有望擴張。

7、堅持創新驅動發展戰略，鞏固壯大實體經濟根基。將創新作為推動實體經濟發展的根本動力，其重要性顯著提升，數字經濟或將成為科技創新重要抓手。

8、處理好發展和減排關係，有序推進碳達峰。一是能耗強度目標統籌考核，避免「一刀切」和「運動式」減碳；二是堅持先立後破，循序漸進推進能源低碳轉型；三是能耗「雙控」向碳排放「雙控」轉變，引導能源結構加速轉型。

9、「住不炒」基調不變，樓市政策重點在「穩」。為改變和緩和房地產各項指標的下行趨勢，穩地價、穩房價、穩預期「三穩」政策和因城施策政策的重點均在「穩」，預計政策微調仍將延續，但「房住不炒」總基調下寬鬆力度有限。將通過大力發展長租房和保障性租賃住房穩市場，預計房地產投資大幅下行概率偏低，有望在下半年企穩。

報告來源：財信國際經濟研究院

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