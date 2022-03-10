【港交所股價】港交所連環破底後終反彈 脫險仍待確認（第三版）

港交所 （00388） 自2月24日公布第4季及全年業績後，股價連續6個交易日創52周新低，至周一股價延續13連跌，創上市22年以來最長跌市紀錄。港交所周二、周三低位爭持後，今早終見顯著反彈

港交所股價跌勢不止，除因去年第四季收入及盈利齊創7個季度低位，稍遜市場預期外，俄烏戰局衝擊全球股市，中概科技股首當其衝全綫下瀉，市場憂慮跌後港股交投勢將低沉一段時間。市場投資情緒，原擬於第二季大爆發的SPAC新股IPO，估計無可避免大縮水或延後，港交所股價短綫即使有超賣反彈，是否就此脫險仍有待確認。

港交所今早高開近3%後，早段升幅一度擴大至逾4%，高見342.8元。

按黃金比率量度，港交所由2020年3月疫情高峰時低位約220元，急升至2021年3月紀錄高位約587元的大升市，回落0.618的重要支持位約在351元，日前已明顯跌穿。除非未來1、2個交易日

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