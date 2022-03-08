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【港交所超賣反彈】港交所股價13連跌上市22年首見 反彈動力不足（第二版）

名家專區 16:40 2022/03/08

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港交所  （00388）  自2月24日公布第4季及全年業績後，連續6個交易日創52周新低，至昨日股價延續13連跌，創上市22年以來最長跌市紀錄。港交所今早一度反彈近3%，惟高位升幅逐步收窄，回升動力有限。

港交所股價跌勢不止，除因去年第四季收入及盈利齊創7個季度低位，稍遜市場預期外，俄烏戰局衝擊全球股市，中概科技股首當其衝全綫下瀉，市場憂慮跌後港股交投勢將低沉一段時間。市場投資情緒，原擬於第二季大爆發的SPAC新股IPO，估計無可避免大縮水或延後，港交所股價即使有超賣反彈，暫難言扭轉反覆尋底弱勢。

港交所今早隨大市輕微高開後，早段一度衝349.2元高位，升約2.5元，惟近350元關沽壓明顯增加。港交所收報340.8元，微升0.1%。

港交所連跌13個交易日後，技術走勢已嚴重超賣，14天相對強弱指數（RSI）昨低見約12，為2015年以來最低，亦反映港交所技術超賣7年來最嚴重。即使今早股價略見反彈，RSI約14，仍處極超賣水平。

按黃金比率量度，港交所由2020年3月疫情高峰時低位約220元，急升至2021年3月紀錄高位約587元的大升市，回落0.618的重要支持位約在351元，昨已明顯跌穿。如今明兩日未能重越351元及企於其上，下一支持位恐下移至約295元的回落0.764水平，與300元關的主要支持域。

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