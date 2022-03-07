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【港交所連環破底】港交所股價13連跌上市22年首見 全日低位收恐未跌完（第二版）

名家專區 16:33 2022/03/07

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港交所  （00388）  自2月24日公布第4季及全年業績後，股價連續6個交易日創52周新低。港交所早受美國擬禁止俄羅斯石油入口的消息衝擊，隨美股期指外圍裂口低開近3%，股價延續13連跌創上市22年以來最長跌市紀錄。

港交所股價跌勢不止，除因去年第四季收入及盈利齊創7個季度低位，稍遜市場預期外，俄烏戰局衝擊全球股市，中概科技股首當其衝全綫下瀉，市場憂慮跌後港股交投勢將低沉一段時間。市場投資情緒，原擬於第二季大爆發的SPAC新股IPO，估計無可避免大縮水或延後，料港交所股價即使有超賣反彈，恐暫難扭轉反覆尋底弱勢。

港交所今早以346.8元裂口低開近3%後，股價早段反覆向下，暫低見340元元，大跌逾4%。今早股價已是連續第13個交易日下跌，為上市近22年來最長跌市。港交所以全日低位340元收市，大跌逾4%。

按黃金比率量度，2020年3月疫情高峰時低位約220元，急升至2021年3月紀錄高位約587元的大升市，回落0.618的重要支持位約在351元，今早已明顯跌穿。如今明兩日未能重越351元及企於其上，下一支持位下移至約295元的回落0.764水平，與300元關的主要支持域。

惟港交所連跌13個交易日後，技術走勢已嚴重超賣，14天相對強弱指數（RSI）低見約12，為2015年以來最低，亦反映港交所現處約7年低位。外圍若有任何利好消息傳出，隨時有短綫反彈。

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