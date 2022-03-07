【兩會股滙形勢】A股短期難脫磨底格局

兩會（全國政協會議和全國人大五次會議）是中國重要的時間視窗，在疫情反復、國際形勢動盪的當下，兩會將確定中國的經濟增長目標、抗疫策略以及外交政策等。

華西證券指出，A股迎來兩會時間，「穩增長」政策是主要脈絡。政府工作報告提出GDP增長目標5.5%左右，也表明需要將穩增長放在更加突出的位置，後續房地產、新老基建、消費等領域支持政策將密集出台，有助構築A股底部區間。但由於外部地緣關係較為緊張，且面臨美聯儲加息預期，因此華西證券預計A股市場短期內仍以「反復磨底」為主，中長期對A股市場不悲觀。

短期內穩「增長」主綫仍是配置的主思路。具體到行業上，關注三條投資主綫：

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一是政策「穩增長」配置，如銀行、地產、建材建築等行業；

二是受益提價（漲價）預期的，如食品飲料、養殖、農產品等；

三是受益於政策（扶持）推動的主題相關，新能源（車）、數字經濟、東數西算、三農等。

興業研究對人民幣的行情研判方面，預計短期避險情緒催動下，海外資金流入將繼續支撐人民幣滙率。值得注意的是，在高通脹環境中，中美名義利差已逐漸失去對人民幣滙率的指向作用，而經通脹調整後的實際利差成為主導。目前中美實際利差仍顯著高於套保成本，這可能是本輪carry trade未發生逆轉的原因。從歷史經驗看，兩會結束後人民幣往往面臨變盤的風險，本月需重點關注全球風險偏好的變化，倘若避險情緒退卻，交易邏輯將重歸美聯儲加息和美歐貨幣政策分化。

對冲策略方面，人民幣「避險貨幣」的屬性增強，這將使得本輪美元兌人民幣上行空間顯著小於2018年，該行建議美元結滙敞口採取「部分鎖定+隨行就市」的套保策略，工具方面可以選擇遠期結滙或是貨幣掉期將近端美元調換成人民幣。此外俄烏衝突將使得歐元和英鎊等非美貨幣相對人民幣上行的空間受限。

報告來自：興業研究、華西證券

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