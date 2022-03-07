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【拆解港股跌市】美資鼓吹俄烏風險外溢中資股最傷 大摩料恒指最差見19500

名家專區 12:44 2022/03/07

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俄烏戰事對金融市場震盪擴散，美國最新考慮禁止俄羅斯石油入口，國際油價一度觸及１３０美元１３年來高位，引發通脹及全球經濟憂慮再升温。環球資金避險情緒高漲，藍籌科技股AＴＭＸＪ同大跌，加上滙豐 （00005） 為首重磅金融股同大跌，拖累恒指早段曾挫逾千點，跌穿２０２０年３月疫情高峰時低位

風險資金退潮，高估值科技股首當其衝原屬可以理解。惟本港上市中概股科技股估值普遍跌至低殘水平，跌幅仍遠超美國科技股及日、韓、台重磅半導體股似乎不易理解。這大概與摩根士丹利等個別美資大行鼓吹制裁俄羅斯風險外溢價，令中資股避險減倉壓力大增有關。俄烏局勢未明，中資股短綫非理性拋售恐反覆持續。

ＡＴＭＸＪ今早全綫大跌，低位同挫半成或以上。當中過去數個季度持續錄經營虧蝕的美團 （03690） ，更曾大跌近１１％，低見１４７．４元；騰訊 （00700） 一舉跌穿４００元關；阿里巴巴 （09988） 低見９３．４元，再創來港上市新低。

恒指早段曾挫逾千點，一舉失守21000關，暫低見20826，見2020年3月疫情高峰前低位。恒指中午收報21159，跌746點或3.4%，仍為亞洲區股表現最差主要股市。

筆者今日見報專欄<透視中港美>文章「科技股追跌 憂風險外溢」已再度警告，大摩鼓吹俄烏戰事風險外溢，認為美國及其盟友制裁俄羅斯，導致其貨幣盧布和俄羅斯股市急瀉，投資者擔心其他地緣政局緊張的地區，日後亦有面臨類似風險之虞，對中資股或要求更高的風險溢價。

俄股上周已連續5日停市，並遭連環剔出MSCI及富時羅素新興市場等國際指數，金融體系頻臨崩潰。華府最近更揚言考慮禁止俄國石油入口……

此為付費文章，只顯示部份內容，詳見組圖︰

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 大市拆局

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