【拆解港股跌市】美資鼓吹俄烏風險外溢中資股最傷 大摩料恒指最差19500快到價（第三版）

俄烏戰事對金融市場震盪擴散，華府拍板禁止俄羅斯石油入口，國際油價企穩130美元以上近14年高位，引發通脹及全球經濟衰憂慮再升温。環球資金避險情緒高漲，阿里為首藍籌科技股一度再大跌，加上重磅金融股友邦 （01299） 及港交所 （00388） 繼續尋底，拖累恒指午後曾挫逾660點或3%，二萬點大關一度告急。

風險資金退潮，高估值科技股首當其衝原屬可以理解。惟本港上市中概股科技股估值普遍跌至低殘水平，跌幅仍遠超美國科技股及日、韓、台重磅半導體股似乎不易理解。這大概與摩根士丹利等個別美資大行鼓吹制裁俄羅斯風險外溢價，令中資股避險減倉壓力大增有關。俄烏局勢未明，中資股非理性拋售恐反覆持續。

恒指午後曾挫逾660點，低見20102，見2016年6月以來低位，二萬點關口一度告急。騰訊 （00700） 、美團 （03690） 及小米 （01810） 等重磅藍籌科技股低位見買盤低吸跌幅收窄。

大摩發表港股策略報告，指憂慮地緣政治風險升溫......

此為付費文章，只顯示部份內容，詳見組圖︰

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

★☆★《2022年收息全攻略》系列第三冊《本地超高息股》現已登場，訂戶可立即按此登入閱覽【第三冊】！早前登場的《本地熱門收息股》第一及第二冊，訂戶可按此登入閱覽【第一冊】或【第二冊】。★☆★

★★★未成為訂戶的朋友，不妨把握新推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版！名額有限，先到先得，請火速行動！★★★

...

...