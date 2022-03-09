  • 24°C
香港時間 : 2022309日 (週三) 16:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【拆解港股跌市】美資鼓吹俄烏風險外溢中資股最傷 大摩料恒指最差19500快到價（第三版）

名家專區 15:18 2022/03/09

分享：

俄烏戰事對金融市場震盪擴散，華府拍板禁止俄羅斯石油入口，國際油價企穩130美元以上近14年高位，引發通脹及全球經濟衰憂慮再升温。環球資金避險情緒高漲，阿里為首藍籌科技股一度再大跌，加上重磅金融股友邦 （01299） 及港交所 （00388） 繼續尋底，拖累恒指午後曾挫逾660點或3%，二萬點大關一度告急。

風險資金退潮，高估值科技股首當其衝原屬可以理解。惟本港上市中概股科技股估值普遍跌至低殘水平，跌幅仍遠超美國科技股及日、韓、台重磅半導體股似乎不易理解。這大概與摩根士丹利等個別美資大行鼓吹制裁俄羅斯風險外溢價，令中資股避險減倉壓力大增有關。俄烏局勢未明，中資股非理性拋售恐反覆持續。

恒指午後曾挫逾660點，低見20102，見2016年6月以來低位，二萬點關口一度告急。騰訊 （00700） 、美團 （03690） 及小米 （01810） 等重磅藍籌科技股低位見買盤低吸跌幅收窄。

大摩發表港股策略報告，指憂慮地緣政治風險升溫......

此為付費文章，只顯示部份內容，詳見組圖︰

    點擊圖片放大
    +3
    +2

★☆★《2022年收息全攻略》系列第三冊《本地超高息股》現已登場，訂戶可立即按此登入閱覽【第三冊】！早前登場的《本地熱門收息股》第一及第二冊，訂戶可按此登入閱覽【第一冊】【第二冊】。★☆★

★★★未成為訂戶的朋友，不妨把握新推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版！名額有限，先到先得，請火速行動！★★★

...

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 大市拆局

最新專欄文章

【拆解衰退風險】大摩前高層解構 高油價迫美消費者勒緊荷包（附美CPI分項圖解）
今日
【拆解衰退風險】大摩前高層解構 高油價迫美消費者勒緊荷包（附美CPI分項圖解）
【阿里巴巴新低】阿里挫4%再創新低 美資大行全綫減倉變爭持（第二版）
今日
【阿里巴巴新低】阿里挫4%再創新低 美資大行全綫減倉變爭持（第二版）
【港交所連環破底】港交所反彈乏力再告急 主要支持位何在?（第三版）
今日
【港交所連環破底】港交所反彈乏力再告急 主要支持位何在?（第三版）
【滙豐股價】滙豐英美股價跌穿50元 3月加息半厘機會「清零」（第三版）
2022/03/06
【滙豐股價】滙豐英美股價跌穿50元 3月加息半厘機會「清零」（第三版）
【阿里巴巴股價】阿里巴巴穿百元關美股盤前續尋 終極支持位何在？（第三版）（附大行最新目標價）
2022/03/05
【阿里巴巴股價】阿里巴巴穿百元關美股盤前續尋 終極支持位何在？（第三版）（附大行最新目標價）
恒生指數 通脹 銀行 加息 撈底 經濟 港股 滙豐控股（00005）

下一篇文章

【拆解衰退風險】大摩前高層解構 高油價迫美消費者勒緊荷包（附美CPI分項圖解）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版