【兩會解讀】2022年8大新提法要留意

政府工作報告為2022年經濟社會發展指明了方向，天風証券特別整理及提出了8個新提法值得關注。



（1）關於困難：「外部環境更趨複雜嚴峻和不確定」，「穩出口難度增大」，「穩就業任務更加艱巨」，「關鍵領域創新支撐能力不強」，」一些地方財政收支矛盾加大，經濟金融領域風險隱患較多」；

（2）關於防疫：「不斷優化完善防控措施，科學精準處置局部疫情」；

（3）關於雙碳：「能耗強度目標在」十四五」規劃期內統籌考核，推進大型風光電基地及其配套調節性電源規劃建設」；

（4）關於城鎮化：「加強縣城基礎設施建設，促進大中小城市和小城鎮協調發展」；



（5）關於數字經濟：「完善數位經濟治理，釋放數據要素潛力」；



（6）關於對外投資：「推進西部陸海新通道建設。有序開展對外投資合作，有效防範海外風險」；



（7）關於防風險：「設立金融穩定保障基金」；



（8）關於三孩政策：「將3歲以下嬰幼兒照護費用納入個人所得稅專項附加扣除」。

風險方面，該行提出3項不及預期的風險,包括經濟下行壓力超預期；國內外疫情形勢超預期；金融風險處置機制建設不及預期等。

報告來自：天風證券

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