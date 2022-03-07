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【李嘉誠沽貨】持英國電力業務12年升值1.6倍 長和、長實、長建及電能誰最賺？

財金猛人追蹤 13:07 2022/03/07

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長和 （00001） 、長實 （01113） 、長建 （01038） 及電能 （00006） 共同持有的英國配電業務UK Power Networks獲多個財團洽購，按當前估值150億英鎊計，「超人」李嘉誠投資12年，資產升值1.6倍。若項目順利出售，將為集團帶來一次性龐大收入，利好今年業績及分紅。長和四寶今早逆市表現硬淨，四寶持有英國配電業務股權份額不同，何者能在交易中賺得最多？

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專訪滙豐私銀范卓雲 恒指深跌後 迎強反彈？【下一頁

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【大孖沙出手】李嘉誠、呂志和、黃志祥齊掃貨 地產股現終極見底訊號？

【超人掃貨】股價低殘現黃金機會？ 李嘉誠7月以來36度增持長實

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 投資學堂

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