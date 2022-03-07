【兩會解讀】2022年財政政策四大要點

穩增長政策基調下，財政聚焦穩增長保民生，收入支出共創新高，需求側關注專項債發力、財政支出前置帶來的投資和內需回升，供給側關注減退稅降費、轉移支付、財政直達機制對基層財政、市場主體、薄弱領域的支持。

一）一般公共預算：赤字率 2.8%，收支齊增長

2022年一般公共預算收支分別首次超過21和26萬億（人民幣‧下同），預算赤字33700億元，赤字率2.8%，全國調入及結轉結餘資金達23285億元。浙商證券認為重點關注以下細節：

1）2.8%的赤字率與2019年保持一致，既體現財政政策的可持續性也符合提質增效、積極有為的要求，中央赤字及地方赤字分別為26500億元和7200億元，兩者較2021年分別下降1000億，側面體現財政對政策正常化和可持續性的關注。

2）2.5萬億減退稅降費背景下財政收入再創新高，主要源於調入及結轉結餘資金支援，23285億規模接近達2021年的兩倍，其中政府性基金調入規模達到9900億元。

3）以收定支的財政紀律下，財政收入的高速增長為一般公共預算支出規模再創新高奠定基礎，26.7萬億的支出規模將對穩增長保民生防風險產生積極效果。

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二）政府性基金預算：專項債投向多元化，政府性收支齊增長。

2022年全國政府性基金收入總量151991.3億元，再創新高，其中全國政府性基金收入98636.7億元，專項債規模36500億元，特定國有金融機構和專營機構上繳利潤補充中央政府性基金收入16500億元。收入再創新高背景下，2022年全國政府性基金支出總量達到138991.3億元，較2021年新增近2.5萬億規模。

1）政府土地出讓收入有多少？雖然財政預算報告並未公布土地出讓收入規模，根據往年土地出讓收入佔比推算，預計2022年國有土地出讓收入可能在83000億元左右，對應增速在-5%左右，一定程度上表明了財政部門對房地產和土地市場運行的審慎態度。過往年份實際的國有土地出讓收入均高於預算設定目標規模。

2）如何遞補穩增長和土地出讓收入資金缺口？穩增長基調下土地出讓收入下滑，市場較關心資金缺口如何遞補，根據財政預算主要通過調入及結轉結餘資金支援，今年特定國有金融機構和專營機構上繳利潤補充中央政府性基金收入16500億元。

3）關注專項債投向多元化。穩增長背景下專項債可以為重大專案建設提供資金保障，該行預計投向結構或多元化，可能用於補充中小銀行資本金以及化解債務。

三）財政新增4.5萬億資金，聚焦穩增長保民生

2022年財政支出顯著發力，一般公共預算及政府性基金支出規模分別達到26.7和13.9萬億，共計新增近4.5萬億資金，浙商認為考慮財政支出的乘數效應能夠進一步擴大其拉動作用，將對穩增長、保民生產生積極作用。

穩增長層面 ：

1）3.65萬億專項債和政府性基金支出提速將對基建投資產生積極影響，維持全年基建投資4%的預判，考慮財政前置發力，一季度基建投資有望達到6%以上。

2）中央預算內投資6400億，較2021年和2020年繼續提升。3）兜牢「三保」，保市場主體穩就業，繼續預計2022年實現2.5萬億元減稅退稅規模，其中留抵退稅規模1.5萬億元，特別是增值稅留抵退稅等政策，對企業改善現金流、降低經營負擔有重要作用，同時，財政支出對社保就業領域依舊有較高關注，2022年一般公共預算支出中社保就業領域支出達到37397億元，佔財政支出比重達到14%。

保民生層面：

1） 財政支出更為重視民生保障。根據2022年一般公共預算支出來看，教育、科學技術、文體傳媒和衛生健康是支出重點，分別達到41404.4、10417.9、17096和20835.8億元，佔比超過三分之一，地方財政預算也有所印證。

2）基層財政收支壓力較大，政府工作報告明確要求增強對基層財政的支持，一方面要求「新增財力要下沉基層，主要用於落實助企紓困、穩就業保民生政策」，另一方面加大了中央對地方轉移支付規模可以有效解決地方財力不足問題，落實保民生防風險，同時擴大財政直達機制範圍，能夠更好地讓惠企利民政策在基層落地。

四）赤字率隱含名義GDP增速可能在7%左右

2022年赤字率和赤字規模安排分別為2.8%和33700億元，考慮赤字率保留兩位小數可能不足2.80%，預計全年PPI和CPI同比分別為1.4%和1.8%的背景下。預計財政預算隱含的名義GDP增速或在7%左右。

風險方面，須留意政策落地不及預期，經濟超預期下行，全球經濟、金融危機爆發。

報告來源 ：浙商證券

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