【名家論兩會】瑞銀汪濤：增長目標較高 政策加碼

全國人大會議上，政府工作報告（下文統稱「報告」）將2022年GDP增速目標設為5.5%，瑞銀投資銀行首席中國經濟學家汪濤博士指出，5.5%是一個較高的目標，政策需要加碼寬鬆和提供支援。

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汪濤指出，2021年中國GPD增長為8.1%，但兩年平均增長為5.1%，將2022年GDP增速目標設為5.5%是一個較高的水平。加上新冠疫情、房地產帶來的下行壓力，在執行上政策需要加碼寬鬆和支援。

汪濤說：「中國政府將今年官方財政赤字率定為2.8%（較去年降低0.3個百分點）。不過，在考慮結轉結餘資金及其他預算的調入資金之後，估算今年實際的財政赤字（現收現付制）可能達到GDP的4.7%，較2021年增加0.9個百分點。」

雖然官方財政赤字率降低，但內地實際財政支持力度有所增強，例如2.5萬億的退稅減稅，新發行3.65萬億地方政府專項債等等。得益於財政支援力度加碼、資金使用效率提高，預計今年基建投資可能增長5-6%，增廣財政赤字率可能會提高1.4個百分點左右。

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