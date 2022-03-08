【名家看加息】「激進加息」不會發生 張玉峰：息口敏感股現生機

俄烏衝突未見曙光，市場情緒如坐過山車。美股三大指數上周延續頹勢，跌幅界乎1%至3%。唯一較正面的消息就是，投資者幾乎已經排除了3月份大幅加息50個點子的可能性，因此有望提振最近幾個星期因預期美國聯儲局將嚴厲收緊政策而受到重創的科技股、成長股等，相關板塊有望逐步重返正軌、拾回升勢，亦屬入市增持的好時機。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

當市場發生劇烈調整時，資金往往會流入貴金屬、長期國債、美元、VIX衍生品等避險資產。惟大家要謹記，地緣政治引發的高位一般都短暫，因為政治事件難以預料。 普遍而言，金價往往會在風險事件發生後立即企穩，並在一個月內收回升幅。有意做空的讀者，可以考慮的選擇包括黃金ETF、 原油ETF，甚至乎石油公司。

無可否認的是，目前大環境依然非常不穩定，波動的情況可能會繼續，就如筆者在年頭的預測，大上大落少不免。惟大家不要因而絕對悲觀，其中一個利好消息是，美聯儲主席鮑威爾已經表明，三月加息的幅度有限，「激進加息」不會發生，意味加息對於市場衝擊力大為減弱。只要局勢不會進一步惡化的話，股市就會返回按正常軌道而行。

在風高浪急之際，筆者認為投資者要瞭解自己的優勢，並且減輕自己承受風險的組合配置，以及確保自己的投資組合具備流動性。俄烏衝突事到如今，有可能會推動美國及歐洲增加國防開支，以拜登政府為例，好大機會於2023財年為五角大樓申請7,730億美元的撥款。

在這個趨勢之下，將利好市場上的軍用股，包括洛歇馬丁（美：LMT）、諾斯洛普．格魯曼（美：NOC）、雷神技術（美：RTX）等。這一些軍工廠日後有望接獲更多訂單，支持公司長遠發展。

文章未完，欲看更多內容，訂戶請點擊登入。

★☆★《2022年收息全攻略》系列第三冊《本地超高息股》現已登場，訂戶可立即按此登入閱覽【第三冊】！早前登場的《本地熱門收息股》第一及第二冊，訂戶可按此登入閱覽【第一冊】或【第二冊】。★☆★

未成為訂戶的朋友，不妨把握新推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》及 2大周刊的電子版。

...