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【內房鬆綁？】瑞士寶盛鄧啟志：內房好難再大升（附不同板塊點評）

財金猛人追蹤 18:22 2022/03/08

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自內房出現債務危機後，不時傳出中央將有放鬆調控措施出台。除一綫城市廣州及上海在2月份下調房貸利率外，個別城市亦有鬆綁措施出台，如鄭州降低房貸首付和土地拍賣保證金要求。

最新，在兩會上，就有新政策提出為3億「新市民」提供貸款買樓金融服務，另外《政府工作報告》沒再提及「房地產稅」和「房不刺經」（房地產不能作為短期刺激經濟的手段），反映內房政策將有所鬆綁。

滙豐私銀范卓雲 港股波動市穩中求勝 拆局兩會投資機遇【下一頁

對於內房前景，瑞士寶盛私人銀行中國研究策略師及香港區研究部主管鄧啟志，在接受本刊專訪時表示，內房整體行業最差時刻相信已過，不過個別公司所面對的問題就很難判斷。

由政策來講，個別省市其實有邊際放鬆，全國性的商品房預售資金可以下放，都對內房融資有幫助。不過，內房仍然面對企業盈利增長放緩的問題，相信黃金時代已經過去，大升動力消失。

想睇對其他板塊點評？可點擊下圖。

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鄧啟志續指，由於住房不炒是大方向，較難出現大規模的全國性樓市放鬆措施，現在只是邊際放鬆，內房板塊向上空間有限，雖然基本面、政策面的底已見，不過復甦步伐會較慢。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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