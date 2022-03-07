美歐投鼠忌器 夠膽禁運俄油？ 國際 22:10 2022/03/07 分享： 國際油價周一進一步急升，更創2008年以來高位，紐約期油及布蘭特期油分別高見130及139美元。這源於美國及歐盟正討論禁止俄羅斯石油入口，外間憂慮或激起俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）以截斷天然氣供應作為報復措施，導致全球燃料供應緊張的問題進一步惡化。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 英超更上一層樓 「油王」應記一功 2022/03/06 英超更上一層樓 「油王」應記一功 俄烏衝突 印度意外成輸家 2022/03/03 俄烏衝突 印度意外成輸家 俄烏緊張 儲局更要撳低通脹 2022/02/24 俄烏緊張 儲局更要撳低通脹 普京極限施壓 烏俄全面開火？ 2022/02/22 普京極限施壓 烏俄全面開火？ 新加坡開源抗疫 只能全民埋單？ 2022/02/21 新加坡開源抗疫 只能全民埋單？ 你可能感興趣 英超更上一層樓 「油王」應記一功 21:38 2022/03/06 英超更上一層樓 「油王」應記一功 俄烏衝突 印度意外成輸家 21:54 2022/03/03 俄烏衝突 印度意外成輸家 俄烏緊張 儲局更要撳低通脹 10:53 2022/02/24 俄烏緊張 儲局更要撳低通脹 最新專欄文章 國金札記 - 英超更上一層樓 「油王」功不可沒 今日 英超更上一層樓 「油王」功不可沒 英超更上一層樓 「油王」應記一功 2022/03/06 英超更上一層樓 「油王」應記一功 國金札記 - 俄烏衝突 印度意外成輸家 2022/03/04 俄烏衝突 印度意外成輸家 國金札記 - 俄資金通道被封 靠加密幣突圍？ 2022/03/03 俄資金通道被封 靠加密幣突圍？ 國金札記 - 歐美制裁凶狠 俄國如何招架？ 2022/03/02 歐美制裁凶狠 俄國如何招架？ 經濟 俄羅斯 紐約期油 布蘭特期油 石油 天然氣 普京 烏克蘭 制裁 戰爭