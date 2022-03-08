洽售英國電網 長和系齊受惠 名家專區 2022/03/08 分享： 【同場加映】昨日逆市上升藍籌，長和系獨佔3家成大贏家。全系公司同向好，主要由於由長建（01038）、電能（00006）及長實（01113）通告證實，共同持有的英國電網（UKPN）獲洽購。據報英電網估值 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 戰事風波惡 慎選避險股 今日 戰事風波惡 慎選避險股 你可能感興趣 戰事風波惡 慎選避險股 今日 01:00 戰事風波惡 慎選避險股 最新專欄文章 透視中港美 - 戰事風波惡 慎選避險股 今日 戰事風波惡 慎選避險股 透視中港美 - 科技股追跌 憂風險外溢 2022/03/07 科技股追跌 憂風險外溢 透視中港美 - 內房股洗牌 要大不要細 2022/03/05 內房股洗牌 要大不要細 透視中港美 - 息口趨升不變 銀行股望再上 2022/03/04 息口趨升不變 銀行股望再上 透視中港美 - 證券業陷低潮 港交所屢破底 2022/03/03 證券業陷低潮 港交所屢破底 疫情 經濟 美國 美股 指數 電訊 長和（00001） 電能實業（00006） 長江基建集團（01038） 長實集團（01113）