  • 17°C
香港時間 : 2022308日 (週二) 02:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

洽售英國電網 長和系齊受惠

名家專區 2022/03/08

分享：

【同場加映】昨日逆市上升藍籌，長和系獨佔3家成大贏家。全系公司同向好，主要由於由長建（01038）、電能（00006）及長實（01113）通告證實，共同持有的英國電網（UKPN）獲洽購。據報英電網估值

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

相關文章

戰事風波惡 慎選避險股
今日
戰事風波惡 慎選避險股

你可能感興趣

戰事風波惡 慎選避險股
今日 01:00
戰事風波惡 慎選避險股

最新專欄文章

透視中港美 - 戰事風波惡 慎選避險股
今日
戰事風波惡 慎選避險股
透視中港美 - 科技股追跌 憂風險外溢
2022/03/07
科技股追跌 憂風險外溢
透視中港美 - 內房股洗牌 要大不要細
2022/03/05
內房股洗牌 要大不要細
透視中港美 - 息口趨升不變 銀行股望再上
2022/03/04
息口趨升不變 銀行股望再上
透視中港美 - 證券業陷低潮 港交所屢破底
2022/03/03
證券業陷低潮 港交所屢破底
疫情 經濟 美國 美股 指數 電訊 長和（00001） 電能實業（00006） 長江基建集團（01038） 長實集團（01113）

上一篇文章

戰事風波惡 慎選避險股

下一篇文章

【拆解港股跌市】美資鼓吹俄烏風險外溢中資股最傷 大摩料恒指最差見19500（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版