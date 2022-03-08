洽售英國電網 長和系齊受惠

【同場加映】昨日逆市上升藍籌，長和系獨佔3家成大贏家。全系公司同向好，主要由於由長建（01038）、電能（00006）及長實（01113）通告證實，共同持有的英國電網（UKPN）獲洽購。據報英電網估值

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