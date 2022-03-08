戰事風波惡 慎選避險股 名家專區 2022/03/08 分享： 俄烏戰事對金融市場震盪再度擴散，美國最新考慮禁止俄羅斯石油入口，國際油價曾創13年來高位，引發通脹及全球經濟憂慮再升温。環球資金避險情緒高漲，藍籌科技股ATMXJ同大跌，加上滙豐（00005）為首重磅 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 洽售英國電網 長和系齊受惠 今日 洽售英國電網 長和系齊受惠 你可能感興趣 洽售英國電網 長和系齊受惠 今日 01:00 洽售英國電網 長和系齊受惠 最新專欄文章 透視中港美 - 洽售英國電網 長和系齊受惠 今日 洽售英國電網 長和系齊受惠 透視中港美 - 科技股追跌 憂風險外溢 2022/03/07 科技股追跌 憂風險外溢 透視中港美 - 內房股洗牌 要大不要細 2022/03/05 內房股洗牌 要大不要細 透視中港美 - 息口趨升不變 銀行股望再上 2022/03/04 息口趨升不變 銀行股望再上 透視中港美 - 證券業陷低潮 港交所屢破底 2022/03/03 證券業陷低潮 港交所屢破底 疫情 經濟 美國 美股 指數 電訊 滙豐控股（00005） 中國石油股份（00857） 中國海洋石油（00883） 中國移動（00941）