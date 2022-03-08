戰事風波惡 慎選避險股

俄烏戰事對金融市場震盪再度擴散，美國最新考慮禁止俄羅斯石油入口，國際油價曾創13年來高位，引發通脹及全球經濟憂慮再升温。環球資金避險情緒高漲，藍籌科技股ATMXJ同大跌，加上滙豐（00005）為首重磅

...