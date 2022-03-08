管網要更新 聯塑趁跌買 名家專區 2022/03/08 分享： 中港兩地股市昨日急挫，國企指數更跌穿2016年支持位見十三年低位，內地股市又未見「維穩」，但李總理政府工作報告重申管網更新改造，有助提升管道需求，利好中國聯塑（02128）未來盈利穩定增長，可趁跌市低 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【67個月低位】恒指後向睇裂口是消耗還是持續？（第四版） 2022/03/07 【67個月低位】恒指後向睇裂口是消耗還是持續？（第四版） 中字股實力談 - 馬鋼12厘息吸引 政策促減產穩價 2022/03/05 馬鋼12厘息吸引 政策促減產穩價 中字股實力談 - 【狙擊手】淡友借俄軍炸冧恒指防綫（第四版） 2022/03/04 【狙擊手】淡友借俄軍炸冧恒指防綫（第四版） 中字股實力談 - 中外運超值 政策撑外貿 2022/03/04 中外運超值 政策撑外貿 中字股實力談 - 【等反彈】港股超賣 等壞消息消化（第四版） 2022/03/03 【等反彈】港股超賣 等壞消息消化（第四版） 恒生中國企業指數 每股派息 每股資產淨值 李克強 中國聯塑（02128） 人民幣 板塊