管網要更新 聯塑趁跌買

中港兩地股市昨日急挫，國企指數更跌穿2016年支持位見十三年低位，內地股市又未見「維穩」，但李總理政府工作報告重申管網更新改造，有助提升管道需求，利好中國聯塑（02128）未來盈利穩定增長，可趁跌市低

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