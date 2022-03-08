【兩會機遇】「東數西算」拉開數字經濟新基建大幕 軟件業迎來歷史性機遇 研究報告 07:48 2022/03/08 分享： 「東數西算」相關政策催化逐漸升溫，銀河證券建議投資者可抓住數字經濟投資主綫，重點把握以下三條主綫︰ ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【股神智慧】巴菲特近40年重倉股變化 2022/03/05 【股神智慧】巴菲特近40年重倉股變化 【俄烏局勢】SWIFT踢走俄羅斯銀行 對全球宏觀影響如何？ 2022/03/01 【俄烏局勢】SWIFT踢走俄羅斯銀行 對全球宏觀影響如何？ 【加息多少】美加息0.25至0.5厘之差 2022/02/23 【加息多少】美加息0.25至0.5厘之差 【翻身股】政策鬆綁+估值持續修復 內房股要識揀 2022/02/22 【翻身股】政策鬆綁+估值持續修復 內房股要識揀 【長綫必買】平保長期配置價值凸顯 2022/02/22 【長綫必買】平保長期配置價值凸顯 用電量 人大政協兩會 中華人民共和國國家發展和改革委員會 新能源 大灣區 硬件 工程 小米 大數據 5G