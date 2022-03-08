辨清平倉或真買 名家專區 2022/03/08 分享： 【一周前瞻及異動股】本周開市續跌，氣氛認真麻麻，昨收市21057點，跌逾800點。期指周綫圖，昨午見曾跌穿5年前低位20965。若本周不收於22789，未算甩難。 回顧近10個交易日（2月21日至3月4 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 石鏡泉 欄名 : 選股情報 相關文章 幾時買得？ 今日 幾時買得？ 你可能感興趣 幾時買得？ 今日 01:00 幾時買得？ 最新專欄文章 選股情報 - 幾時買得？ 今日 幾時買得？ 選股情報 - 戰亂點投資 2022/03/04 戰亂點投資 選股情報 - 山東黃金 14.9元買入 2022/03/04 山東黃金 14.9元買入 選股情報 - 這是一場講大話戰 2022/03/03 這是一場講大話戰 選股情報 - 信義能源 上望4.7元 2022/03/03 信義能源 上望4.7元 騰訊 小米 舜宇光學科技（02382） 藥明生物（02269） 上升通道 長城汽車（02333） 中遠海控（01919） 紫金礦業（02899） 中煤能源（01898） 五礦資源（01208）