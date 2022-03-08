【一周前瞻及異動股】本周開市續跌，氣氛認真麻麻，昨收市21057點，跌逾800點。期指周綫圖，昨午見曾跌穿5年前低位20965。若本周不收於22789，未算甩難。

回顧近10個交易日（2月21日至3月4

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