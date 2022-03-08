法國外貿銀行：俄烏推高亞洲通脹

亞洲雖在地理位置上遠離烏克蘭，但俄烏局勢卻為國界之外的世界帶來一系列連鎖反應。從SWIFT禁令到晶片封鎖，西方和部分亞洲經濟體正在對俄羅斯進一步實施制裁。盡管亞洲與俄羅斯金融市場的聯繫有限，但對經濟的

...