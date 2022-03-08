法國外貿銀行：俄烏推高亞洲通脹 名家專區 2022/03/08 分享： 亞洲雖在地理位置上遠離烏克蘭，但俄烏局勢卻為國界之外的世界帶來一系列連鎖反應。從SWIFT禁令到晶片封鎖，西方和部分亞洲經濟體正在對俄羅斯進一步實施制裁。盡管亞洲與俄羅斯金融市場的聯繫有限，但對經濟的 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 艾西亞（Alicia Garcia Herrero） 法國外貿銀行亞太區首席經濟學家 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 法國外貿銀行：俄烏影響中國有限 2022/03/04 法國外貿銀行：俄烏影響中國有限 專訪 - 瑞信邵志銘︰港股短綫下行風險大 2022/03/03 瑞信邵志銘︰港股短綫下行風險大 首域盈信：日本優質企業人棄我取 2022/03/02 首域盈信：日本優質企業人棄我取 施羅德：環球經濟趨向滯脹 2022/03/01 施羅德：環球經濟趨向滯脹 中信劉健民：通脹新高利商品市場 2022/02/25 中信劉健民：通脹新高利商品市場 經濟 金融 通脹 科技行業 交通 食品 烏克蘭 天然氣 馬來西亞 亞太